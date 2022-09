Lukija pohtii, minkä ikäiselle lapselle voi puhua isoäidin alkoholiongelmasta. Lastenpsykiatri muistuttaa, että lapsella todennäköisesti on jo tietoa siitä, mitä häneltä yritetään salailla.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Hän kirjoittaa vastauksensa yleisellä tasolla tuntematta lukijan tilannetta tarkemmin.

”Äitini on alkoholisti. Tästä syystä tyttäremme eivät koskaan ole mummin luona yökylässä, vaan häntä nähdään ainoastaan päiväseltään yhdessä. Mummi kyllä haluaisi lapsia yökylään, mutta ei pysty olemaan juomatta. Tytöt (9 ja 11 vuotta) alkavat olla siinä iässä, että ihmettelevät tätä. Tähän saakka olen kertonut heille, että mummi on sairas eikä pysty hoitamaan lapsia pitkää aikaa. Missä iässä heille olisi hyvä kertoa mummin päihderiippuvuudesta avoimemmin?”

Lastenpsykiatri Janna Rantala vastaa:

”Tähän on helppo vastata: tässä iässä!

Et kysy suoraan muuta, mutta jatkan aiheesta. Sen verran moni vanhempi varmasti miettii samaa – alkoholismi kun on Suomessa niin kovin yleistä.

Asiantuntijat aina hokevat, miten lapsen saaman tiedon tulee olla ’ikätasoista’, joten ei ihme, että sinäkin pohdit sopivaa ikää. Käännän asian kuitenkin ympäri, jos sopii.

Janna Rantala

Usein me aikuiset ajattelemme, että lapsi on tietyn ikäisenä valmis kuulemaan suuren salaisuuden, ja sitten se kerrotaan hänelle, ja sitten lapsi tietää sen, ja huh, nyt se on sanottu.

Tosiasiassa lapsella on aina joitakin omia arvailuja, rivien välistä luettua tai aikuisten äänensävyistä pääteltyä ’tietoa’.

Kaikki yhteinen pohdinta onkin viisasta rakentaa tämän lapsen olettamuksen avulla. ’Kertomisen’ sijaan siis mikä tahansa hankala mutta lapsen elämään tiukasti liittyvä totuus on viisasta puhua selkeästi auki, yhä uudestaan, nimenomaan lapsen ajatuksia kuunnellen.

” Sairaus saa lapset olemaan liiankin myötätuntoisia aikuisen outoa käytöstä kohtaan.

Tässä tapauksessa ihmettelisin asiaa tyttöjen kanssa yhdessä. Mitä he oikeastaan ihmettelevät? Vaikuttaako mummi ihan skarpilta, ja siksi sairautta on vaikea hyväksyä selitykseksi? Tai ovatko he nähneet häntä päihtyneenä? Näistä heidän havainnoistaan on helppo aloittaa keskustelu.

Olet fiksusti antanut mummiin itseensä liittyvän selityksen jo aiemmin. Ei kannattaisikaan sanoa, että ’mummi ei jaksa hoitaa teitä’ (vaikka se olisikin totta), koska lapsi kuulee sen helposti: ’Olen niin rasittava ja hankala, ettei edes mummi jaksa olla kanssani.’ Nyt mummilla on rivien välissä tai suoraan ilmaistuna toive hoitaa tyttöjä, mutta harmillinen sairaus estää.

Toisaalta, sairaus saa lapset usein säälimään ja olemaan liiankin myötätuntoisia aikuisen pelottavaa tai outoa käytöstä kohtaan. On hyvä, että pidät rajaa, etkä esimerkiksi päästä lapsia yökylään ja ohjeista soittamaan, jos mummi muuttuu liian sekavaksi.

Usein päihteitä käyttävän on ymmärrettävästi itse vaikea nähdä ongelmaa tai varsinkaan sen merkitystä muille. Silti olisi kaikkein hienointa, jos mummi itse juttelisi asiasta tytöille. Ehkä – jos suinkin mahdollista – voisit jutella äitisi kanssa ja tunnustella, miten hän toivoisi asian hoidettavan.

” Miten koet äitisi sairauden? Oliko se läsnä jo omassa lapsuudessasi?

Lopuksi sinusta. En tiedä, mitä alkoholismista noin laajemmin ajattelet, mutta se on myös sinulle ’ikätasoisen’ pohdinnan paikka, nyt kun olet itse vanhempi.

Miten sinä koet äitisi sairauden nyt? Oliko se läsnä jo omassa lapsuudessasi?

Ajatuksiisi saat peilipintaa vaikkapa nyt jo aikuisten, mutta lapsuudessaan päihderiippuvaisen vanhemman kanssa asuneiden ihmisten ryhmistä.”

