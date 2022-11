Lotta luotti varmoihin päiviin ja tuli kesken ruuhkavuosien raskaaksi. Perheen tilanne oli jo valmiiksi raskas. Vahinkolapsi johti parisuhdekriisiin.

Lotta seisoi kylpyhuoneen ovella kesken perheen iltapuuhien ja näki, miten hänen puolisonsa Petri raivostui. Lotta oli juuri tehnyt raskaustestin, johon molempien yllätykseksi oli piirtynyt kaksi viivaa.

Ei muuten helvetissä tule kolmatta lasta, sanoi Petri.

Petri käski Lottaa hoitamaan asian pois päiväjärjestyksestä. Yli kolmekymppisen parin kuopus oli vasta kahdeksan kuukautta, esikoinenkin alle kolme vuotta. Arki oli rankkaa, sillä nuorempi lapsi heräili jatkuvasti öisin, ja Petri oli töiden vuoksi paljon poissa kotoa.

Lotalla oli mielenterveysongelmia: hänellä on tunne-elämän epävakaa persoonallisuushäiriö, joka oli tuolloin pahenemisvaiheessa. Silti hän yritti hoitaa omaa kauneudenhoitoalan yritystään. Iso osa arjen pyörittämisestä oli Petrin harteilla.

”Olimme jo valmiiksi kuilun partaalla, ja näin selvästi, mitä kolmannen lapsen tulosta seuraisi”, Petri sanoo.

Lotta oli ehtinyt epäillä raskautta muutaman päivän. Hän oli šokissa, koska tiesi, miten Petri reagoisi uutiseen. Hän ei uskaltanut edes ajatella, että raskaudesta syntyisi lapsi.

Pari keskusteli heti samana iltana asiasta. Petri jäi siihen uskoon, että Lotta aikoo keskeyttää raskauden. Hän tuki Lottaa ja valoi tähän uskoa siitä, että arki jatkuu keskeytyksen jälkeenkin.

Muutaman viikon kuluttua Lotta kuitenkin ilmoitti, että hän haluaakin pitää lapsen. Hän oli lukenut keskustelupalstoilta ihmisten kokemuksia raskaudenkeskeytyksistä ja pelkäsi, että se aiheuttaisi hänelle trauman.

”Minulle tuli olo, että Petri vain olettaa minun ehdottomasti keskeyttävän raskauden. Vaikka kaksi ihmistä on yhdessä aiheuttanut vahingon, naisella on itsemääräämisoikeus kehoonsa”, Lotta sanoo.

Petrille Lotan ratkaisu oli järkytys.

”Koin, että Lotta teki päätöksen itsekkäistä syistä eikä välittänyt esimerkiksi siitä, miten kasvava stressi vaikuttaa nykyisiin lapsiimme. Minusta hän ei voinut olla vastuussa vain omasta kehostaan vaan meistä kaikista”, Petri sanoo.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on arvioitu, että pitkälti yli kolmannes raskauksista alkaa suunnittelematta. Nuorilla ja matalasti koulutetuilla suunnittelemattomat raskaudet ovat hieman yleisempiä kuin muilla.

Väestöliiton esiin nostaman yhdysvaltalaisen kirjallisuuskatsauksen mukaan suunnittelemattomia raskauksia on todennäköisemmin perheissä, joissa on keskimääräistä vähemmän hyvinvointia, epävakaa perhetilanne ja heikompi työllisyys- ja taloustilanne. On kuitenkin epäselvää, kumpi on seurausta kummasta.

Raskaus voi olla iloinen yllätys esimerkiksi silloin, kun se on ollut suunnitteilla ja tapahtuukin ajateltua aiemmin tai myöhemmin.

Jos raskaus kuitenkin on odottamaton ja ei-toivottu, se on perheelle haaste – eikä tilanteen ratkaisemiseen ole paljon aikaa.

Vahinkoraskaus voi herättää monenlaisia tunteita: kiukkua, pelkoa, raivoakin. Ei ole olemassa oikeaa tapaa reagoida tilanteeseen, sanoo pari- ja perheterapiaan erikoistuva psykologi Anna Högström. Pariskunnan tulisi keskustelemalla hakea tilanteeseen yhteisymmärrys tai kompromissi.

”Jos toinen tekee päätöksen ja toinen joutuu sopeutumaan, se voi johtaa kriisiin.”

Lotta sanoi Petrille suoraan, että jos hänen pitäisi valita vauvan ja puolison välillä, hän valitsisi vauvan.

Pari päätti pysyä yhdessä, mutta erimielisyys raskaudesta nousi esiin esimerkiksi silloin, kun lapset kävivät hermoille.

”Silloin Petri syytti minua päätöksestäni toteamalla, että tätähän sinä halusit lisää”, Lotta sanoo.

Koska pariskunta ei ollut naimisissa, isyys piti tunnustaa. Kun Lotta muistutti Petriä asiasta, Petri sanoi, ettei hän aio tunnustaa isyyttä ennen lapsen syntymää.

Lotta pelästyi, ettei Petri ehkä rakastaisikaan vauvaa yhtä paljon kuin perheen muita lapsia. Riita kärjistyi, ja Lotta huusi, että siinä tapauksessa hän ei halua Petriä mukaan synnytykseen pilaamaan tunnelmaa.

”Sanoin, että se on ainoa hetki, joka voi oikeasti muuttaa suhtautumiseni lapseen. Jos en saa olla synnytyksessä mukana, sitten voi käydä niin, etten halua olla lapsen kanssa missään tekemisissä”, Petri muistelee.

Molempia mietitytti, miten uusi lapsi löytää paikkansa perheestä. Petriä huolestutti myös perheen taloudellinen tilanne. Auto pitäisi vaihtaa eivätkä nykyisen kodin huoneetkaan riittäisi. Myös päivähoitomaksut ja ruokakustannukset nousisivat.

”Mietin, pääsemmekö enää ikinä matkustamaan. Rakastamme matkustamista, mutta tuntui, että kolmen lapsen kanssa se olisi mahdotonta”, sanoo Petri.

Etenkin jaksaminen huolestutti. Perheellä on vain pieni tukiverkko. Petri ja Lotta olivat kuitenkin saaneet apua esimerkiksi kunnan tarjoamien kotipalvelun ja perhetyön kautta.

Lotta sanoo, että hän ymmärsi Petrin huolia hyvin.

”Itse koin, että minulla oli kaksi huonoa vaihtoehtoa eli abortti tai lapsen pitäminen. Valitsin niistä vähemmän huonon.”

Petrin ja Lotan suhteen voimavara on ollut, että he puhuvat toisilleen äärimmäisen suoraan. Vaikeimmat aiheet voivat aluksi nostaa myrskyn, mutta sen laantuessa he osaavat puhua asian rauhassa läpi – ja lopuksi nauraa sille.

”Yhteinen huumorintaju auttaa pääsemään riidoista eteenpäin. Voimme loukata toisiamme pahasti riidan aikana, mutta vääntää asiasta vitsiä jo samana iltana”, Lotta kertoo.

Anna Högströmin mukaan avain keskusteluyhteyteen on siinä, ettei tuomitse toisen ajatuksia vaan on mahdollisimman avoimin mielin valmis ymmärtämään toisen kantaa.

”Voi ajatella, että tässä on rakas puolisoni, jolla on vahva mielipide. Mitä hän pelkää ja kaipaa?”

Raskaus voi nostaa esiin isojakin pelkoja, joita ei ehkä osaa edes sanoittaa. Huolena voi olla, että tulevalla lapsella on erityistarpeita tai äiti kuolee synnytyksessä.

Vanhemman, joka haluaisi pitää lapsen, voi olla vaikea hyväksyä sitä, ettei toinen tunnekaan vatsassa kasvavaa vauvaa kohtaan samanlaista suurta rakkautta kuin hän. Högström muistuttaa, että keskustelussa olisi hyvä välttää sävyä, jossa arvotetaan rakkautta lapsia kohtaan.

Högström uskoo, että jos kaksi ihmistä rakastaa ja haluaa ymmärtää toisiaan, on ratkaisun löytyminen mahdollista. Jos mielipiteet ovat kuitenkin täysin vastakkaiset, apua kannattaa hakea nopeasti. Oman kunnan pariterapiayksiköstä tai perheneuvolasta voi kysyä kiireaikaa. Myös yksityiseltä puolelta löytyy osaavia pari- ja perheterapeutteja.

Lotalla ja Petrillä oli jo valmiiksi tutut perheterapeutit, joilta erityisesti Petri sai tarvitsemaansa vertaistukea. Lotta sai keskusteluapua myös perhetyön kautta, mutta kun Petri koki ylikuormittuvansa, hän soitti parhaalle kaverilleen.

On hänellä muitakin keinoja purkaa olotilojaan.

”Kun haluan rauhoittua, lähden lataamaan sähköautoa. Auton latautuessa lähden metsäkävelylle ja meditoin”, Petri kertoo.

” Kaikkien seksiä harrastavien parien olisi hyvä pohtia, miten he toimisivat suunnittelemattoman raskauden sattuessa.

Lotan suunnittelematon raskaus sai alkunsa lomamatkalla, jolla pari oli juhlistamassa kuutta yhteistä vuotta. Lotta oli laskenut, että hänen kuukautiskierrossaan oli menossa niin sanotut varmat päivät, jolloin hän ei voisi tulla raskaaksi. Hän oli käyttänyt menetelmää jo vuosia.

”Onhan se periaatteessa typerä ehkäisykeino, ja tietysti tiedostin, että voin tulla raskaaksi, vaikkei niin ollut ennen käynyt”, Lotta sanoo.

Lotta ja Petri olivat jo suhteen alussa päättäneet, että kaksi lasta riittää. Kolmannen mahdollisuudesta ei edes puhuttu. Petrillä oli jo lähes kouluikäinen lapsi edellisestä suhteesta.

”Ajattelin joskus, että olisiko kivaa, jos lapsia olisi enemmänkin. Mutta tiesin, että Petri oli ehdoton eikä halunnut enempää, joten pohdinta jäi siihen”, sanoo Lotta.

Anna Högströmin mukaan kaikkien seksiä harrastavien parien olisi hyvä pohtia, miten he toimisivat suunnittelemattoman raskauden sattuessa. Se on sitä tärkeämpää, mitä epäluotettavampaa ehkäisykeinoa käyttää.

Voi myös olla, että raskaus ei sittenkään ole suunnittelematon. Vanhemmalla tai vanhemmilla voi olla alitajuisesti tai tietoisesti toive, että lapsi saisi tulla. Syystä tai toisesta toivetta ei ehkä uskalleta sanoa ääneen, vaikka siitä olisi hyvä puhua kumppanille.

Högströmin mukaan suunnittelematon raskaus on usein tabu. Ei ole tavanomaista sanoa julkisesti, että raskaus alkoi vahingossa eikä varsinkaan sitä, että ei lasta haluaisi, vaikka puitteet olisivat kunnossa.

”Kaikista raskauteen ja synnytykseen liittyvistä asioista pitäisi puhua paljon enemmän. Nyt esimerkiksi kromosomipoikkeaman tai kohtukuoleman kohdanneet vanhemmat jäävät pohdinnoissaan yksin.”

Sosiaalisessa mediassa suunnittelemattomat raskaudet eivät ole täysin vaiettu asia – tai ainakin ne näyttäytyvät lähes poikkeuksetta ilouutisina.

Lotta seurasi raskaana ollessaan Instagramissa monia äitejä, jotka kertoivat yllätysraskaudesta. Tuntui, että hän oli kuitenkin ainoa, jonka perheessä lapsi ei ollut toivottu.

”Olin vihainen ja kateellinen, kun kaikki muut kirjoittivat, miten heidän miehensä halusivat pitää vauvan”, Lotta sanoo.

Hän päätti kertoa raskauden aiheuttamasta parisuhdekriisistä avoimesti julkisella tilillään. Siitä asti hänelle on tulvinut viestejä äideiltä, jotka ovat suunnittelemattomasti ja vasten puolison tahtoa raskaana. Eräs blogia pitävä seuraaja sanoi, ettei ole kertonut julkisesti totuutta, koska aihe on niin häpeällinen.

” ”En odottanut, että jes, nyt vauva syntyy. Ennemminkin laskin, että milloin se tuomiopäivä saapuu.”

Kun raskautta oli jatkunut 12 viikkoa ja mahdollisuus keskeytykseen oli ohi, Lotan mieleen laskeutui rauha. Päätös olisi nyt peruuttamaton. Hän alkoi voida muutenkin paremmin, sillä uusi lääkitys mielenterveysongelmaan tepsi.

Petri sen sijaan suhtautui odotusaikaan vastahakoisesti.

”En odottanut, että jes, nyt vauva syntyy. Ennemminkin laskin, että milloin se tuomiopäivä saapuu.”

Lotta toivoi kotisynnytystä. Hän hoiti yksin tapaamiset neuvolassa ja kätilön kanssa. Petri ei tullut myöskään ultraan ja sikiötutkimukseen.

”Toisaalta ne eivät ole muutenkaan Petrin tyyppisiä juttuja eikä hän ole aiemmissakaan raskauksissa ollut mukana tapaamisissa”, Lotta sanoo.

Lotan ja Petrin vauva syntyi keväällä heidän olohuoneessaan. Lempeä ja kiireetön hetki oli molemmille tärkeä ja korjasi aiempia huonoja kokemuksia sairaalasynnytyksistä. Molemmat pohtivat, että vaikea synnytys olisi voinut tehdä vauvan tulosta entistä vaikeampaa.

Lotta on ottanut päävastuun pienokaisesta ja Petri kahdesta vanhemmasta. Vaikka arki on rankkaa, parisuhdekriisi on helpottanut. Toivo helpommasta tulevaisuudesta matkoineen ja ravintolaillalliseen pilkahtelee jo.

”Kun isommat leikkivät keskenään tai pitävät toisiaan kädestä, katsomme toisiamme ja toteamme, että koko ajan mennään eteenpäin”, Petri sanoo.

Petri on edelleen sitä mieltä, että kaksi lasta olisi riittänyt. Silti hän tiesi, ettei koskaan näyttäisi epävarmuuttaan lapselle.

Psykologi Anna Högströmin mukaan onkin tärkeää, että vanhemmat ottavat vastuun suunnittelemattomasta raskaudesta, vaikkei lapsi olisikaan toivottu. Lapsen ei välttämättä tarvitse Högströmin mielestä tietää lainkaan, että hän oli suunnittelematon.

”Lapsen kuullen ei ehkä kannata puhua vahingosta. Voisiko mieluummin käyttää sanaa yllätys, jos jotain haluaa sanoa”, Högström pohtii.

Högström ei välttämättä usko, että suhde yllätyslapseen on erilainen kuin hänen sisaruksiinsa.

”Vuosikymmenten päästä vanhemmat ovat toivottavasti kiitollisia siitä, että vaikeasta päätöksestä ja ajasta huolimatta heillä on ihana lapsi, eikä perhettä voisi kuvitella ilman häntä.”

Myös Lotta uskoo, että kuopuksella on tarkoitus. Vauvakirjaan hän kirjoitti, että vauva oli heille suuri lahja.

”Jään mielenkiinnolla seuraamaan, mikä on vauvan tehtävä. Ihan varmasti tämän kaiken takana on jotain suurempaa”, hän sanoo.

Petrin ja Lotan nimet on muutettu lapsen suojelemiseksi.

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 11/22. HS Meidän perhe on perhesuhteita käsittelevä aikakauslehti, jota tehdään HS:n toimituksessa.

