Vaatteiden paikkaus voi kuulostaa vaivalloiselta, mutta Satu Tanin korjausvinkeillä kokematonkin ompelutumpelo onnistuu. Ja rahaakin säästyy.

Satu Tani heittää ilmoille yksinkertaisen ajatuksen: jos vaate on rikki ja vaihtoehtona on heittää se roskikseen, on se ja sama edes kokeilla sen korjaamista.

Helsinkiläinen Tani on itse entinen laiska vaatteiden paikkaaja. Hän heräsi vaatteiden korjauksen tärkeyteen vuonna 2019, kun oli vuoden mittaisessa vaatteiden ostolakossa.