Juontaja, tv-ammattilainen ja malli Lola Odusoga on turtunut siihen, että hänen ulkonäköään arvostellaan joka käänteessä. Nyt hän on kuitenkin huolissaan siitä, kuinka ulkonäkökeskeisessä maailmassa lapset nykyään kasvavat.

”Tosi monille on erittäin tärkeää, mitä lukemaa puntari tai mittanauha näyttää ja mikä vaatekoko on. Joillekin jopa kaikki muu on toissijaista. Se ei ole ihme, sillä ulkonäköpaineet ovat ihan hirveitä tänä päivänä.

Itselleni lihominen ei ole maailmanloppu. Ehkä se johtuu siitä, että minulla on ollut niin paljon muita asioita, joiden kanssa olen taistellut lapsesta asti. Olen aina erottunut joukosta, joten en ole suostunut tekemään ulkonäöstä yhtään suurempaa ongelmaa kuin se on muutenkin ollut.