Satu Koivisto suhtautuu ruokahävikin vähentämiseen intohimoisesti, koska ruuan arvostaminen on hänelle tärkeää.

Ruokavaikuttaja Satu Koivisto on ideoinut vuosien varrella lukuisia keinoja, joiden avulla arjessa syntyvää ruokahävikkiä voi taltuttaa. Nyt hän jakaa parhaat niksinsä, joilla jokainen voi säästää rahaa.

Ruokavaikuttaja ja kokkiopiskelija Satu Koiviston keittiön tasolla lepää vanha tuohikori.

Kori on aseteltu tarkoituksella näkyvälle paikalle, sillä kyseessä on hävikkikori. Korin ideana on, että siihen käydään säännöllisesti läpi perheen keittiön kuivakaappien sisältöä, Koivisto kertoo.