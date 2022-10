Puolison siivoustyyli, nenän kaivaminen tai ylityöt ärsyttävät. Miten niistä pitäisi sanoa, ettei mene nalkuttamiseksi?

Taas roskapussi viemättä. Pyykit väärin kuivumassa. Sinä se vaan aina laiskottelet puhelin kourassa.

Kuulostaako tutulta? Joissakin parisuhteissa kuuluu ainainen valitus. Näin HS:n lukijat kertovat, mistä he saavat puolisoltaan kritiikkiä:

”Siisteydestä. Hän haluaa, että lapsiperheessä on täysin sotkutonta.”

”Syömisestä, ajankäytöstä, kotiaskareista. Teen myös lähes kaiken ruoan meillä ja saan usein passiivis-aggressiivisesti kuulla siitä, miten meillä syödään epäterveellisesti ja ei kai taas vaan syödä jotain tiettyä ruokaa (ruokavalio ei ole mitenkään poikkeuksellisen epäterveellinen).”

”On ostettu liikaa ruokaa, et osaa hoitaa lasta, et osaa siivota.”

Kokemukset on poimittu HS.fi:ssä julkaistusta kyselystä. Kyselyyn tuli noin 50 vastausta.

Lukijat kuvaavat kritisoinnin kohteena olemisen tuntuvan esimerkiksi tältä:

”Turhauttavaa ja loukkaavaa, koska vaikka olisi totta, niin se harmittaa. Helposti myös menee puolustuskannalle ja osoittaa kritisoitavia asioita toisessa niin, että tulee riita.”

”Vetäydyn enkä jaksa riidellä vaan olen hiljaa.”

Mutta miten parisuhteessa sitten voisi toimia paremmin – jotta vältettäisiin nalkutus ja siitä johtuva mielen pahoittaminen? Tässä viisi ohjetta.

1. Älä pura väsymystä tai stressiä puolisoon

Yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen Mehiläisestä sanoo, että suuri osa parisuhteiden riidoista tapahtuu väsyneenä tai alkaa kiireessä. Silloin tulee helpommin sanottua toiselle ikävämmin kuin oli tarkoitus tai on tarpeen.

Pölönen korostaa, ettei aikuinen voi silti laittaa sanojaan väsymyksensä, temperamenttinsa tai tapojensa syyksi.

”Jokainen on vastuussa siitä, mitä sanoo ja erityisesti miten sanoo.”

Hän muistuttaa tilannetajusta: toisinaan on järkevämpää vaieta ja ottaa itseä ärsyttävä asia esille myöhemmin, kun ajankohta on otollisempi.

Väsymyksen merkityksen toivat esille myös kyselyyn vastanneet.

”Paras tapa on kertoa rauhallisessa tilanteessa rauhallisesti kehityskohteita. Ei ole kiva istua saunaan ja kuulla heti, että en ikinä pese saunaa tai että voisit pestä saunan.”

Lukijat kertoivat myös, että kun palautetta annettiin virkeänä, se osui paremmin maaliin. Väsyneenä tuli helpommin riita.

”Mikäli puoliso on levännyt, ei johda niin usein riitaan. Useimmiten johtaa.”

Aina oman ärsyyntymisen syy ei ole edes puoliso tai hänen tapansa toimia tietyllä tavalla, mutta lähimpään ihmiseen on helppo purkaa oloaan.

”Parisuhteen kriisin sijaan kyse voi olla vaikkapa työstressistä. Silloin asiat, jotka eivät normaalisti toisessa harmita, voivat saada tiuskimaan”, Jouni Pölönen sanoo.

Pölönen kannustaa tilanteen kertomiseen. Puolisolle on fiksua sanoa, jos vaikkapa työviikko on ollut erityisen kuormittava.

”Tällöin on helpompi ymmärtää toisen käyttäytyminen.”

2. Tunne vastuusi

Toinen avain parempaan parisuhteeseen on tasapuolinen vastuunjako. Se tarkoittaa sitä, että molemmilla puolisoilla on tunne, että esimerkiksi kotityöt jaetaan jokseenkin tasapuolisesti. Muussa tapauksessa parisuhteeseen voi hiipiä tunne epäoikeudenmukaisuudesta tai jopa kateudesta.

”Joudun usein tekemään monia asioita huushollissa, vaikka olisin puhki, kun toinen ei jaksa tehdä, kun on puhki. Partnerilla on paljon enemmän vapaa-aikaa viettää kavereidensa kanssa. Hänen pitäisi huomioida se jotenkin niin, että minäkin saisin tovin levähtää.”

Pölösen mukaan tunne tasapuolisesta työnjaosta on parisuhteessa hyvin tärkeää.

”Kun vastuu jakautuu parisuhteessa tasapuolisesti, kummastakaan ei tunnu, että on vedettävä yksin kivirekeä, vaan olo on pikemminkin kuin veneessä, jota soudetaan yhdessä samaan suuntaan.”

Kaikkea ei tarvitse jakaa tarkalleen puoliksi.

”Parisuhteessa kyse on enemmän henkisestä olotilasta, jossa molemmat tuntevat, että asioista huolehditaan yhdessä.”

Kyse on myös luottamuksesta: jos on luvannut korjata rikkinäisen lasten hiekkalaatikon reunan, voiko puoliso luottaa siihen, että toinen todella tekee sen? Tai voiko toinen olla levollisella mielellä sen suhteen, ettei puoliso hoida toisen selän takana raha-asioita holtittomasti?

Jos näin ei ole, toinen voi asian varmistaakseen muistuttaa asiasta monta kertaa, mikä toisesta tuntuu kritisoinnilta tai nalkutukselta.

”Jos vastuu jakautuu jokseenkin tasapuolisesti ja luottamus puolisoa kohtaan on kunnossa, synnyttää se myös turvallisuuden tunteen. Jos taas nämä parisuhteen peruskivet horjuvat, on seurauksena varmasti nalkutusta ja riitelyä.”

3. Puhu asioista suoraan

Kun pariskunta riitelee toistuvasti esimerkiksi toisen harrastusten tai ylitöiden määrästä, onko kyse niistä vai jostakin muusta?

Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtajan ja kliinisen seksologin Tiina Vilposen mukaan taustalla voi olla esimerkiksi kaipaus johonkin sellaiseen, jota toivoo parisuhteesta, mutta jota ei ole tai joka on kadonnut.

Tämän voisi ottaa myös kommunikoinnissa huomioon.

”Kuulostaa aivan erilaiselta, jos sanoo, että olet minulle tärkeä ja haluaisin viettää kanssasi enemmän kahdenkeskistä aikaa, kuin jos kritisoi, että pitääkö sinun aina lähteä illaksi pelaamaan biljardia kavereiden kanssa.”

Toisen menojen toppuuttelu voi olla myös yritys kertoa, että olen huolissani jaksamisestasi ja että minua pelottaa sinun tai meidän puolestamme.

”Olen kritisoinut toista työnarkomaniasta ja poissaolevuudesta. Minulla on huoli hänen terveydestään, huononevasta terveydestään. Joskus materialismista.”

Vilponen painottaa, että ei pidä olettaa toisen ymmärtävän, että kritisoiminen tarkoittaa jotain muuta kuin sanotaan. Onkin uskallettava sanoa toista syyttämättä suoraan, mikä omasta mielestä on vinossa.

Jos haluaa muutosta, toiselle ei kannata esimerkiksi jupista syyttäen, että aina sinä vain makaat sohvalla ja tuijotat kännykkää ja minä teen kotitöitä yötä myöten. On parempi aloittaa omista tunteista ja siitä, minkä toivoisi olevan toisin. Esimerkiksi: Minusta tuntuu, että kotityöt eivät jakaudu tasaisesti. Se tuntuu minusta kurjalta. Toivon, että voisimme yhdessä hoitaa pyykit ja tiskit pois, jotta molemmat voisivat sen jälkeen levätä.

Vilponen kertoo, että naiset ovat tutkimusten mukaan keskimäärin taitavampia puhumaan tunteistaan. Miehet taas vetäytyvät helpommin esimerkiksi siksi, että pelkäävät pahentavansa tilannetta puhumalla.

”Lohdullista on, että vuorovaikutusta voi opetella.”

Riitoihin kannattaa sopia ennakolta sääntöjä, esimerkiksi niin, että kärjistyneeseen tilanteeseen palataan puolen tunnin kuluttua, kun molemmat ovat saaneet hetken tasaantua. Asiaa ei sivuuteta, vaan siitä keskustellaan rakentavasti.

Monelta kritisoinnilta ja pahalta mieleltä vältyttäisiin myös, jos puolisot eivät vaatisi toisiaan tekemään asioita samoin kuin itse. Tai jos erilaisuus tunnistettaisiin ja ratkaisuja etsittäisiin yhdessä.

”En esim. vie enää roskia, koska sain palautetta, että teen sen väärin. Mies voi itse viedä roskat, jos hänellä on siihen ainoa oikea tapa.”

”Kyllä siivoan melko paljon ja siivoojakin on hankittu, koska mun siivoaminen ei kelpaa.”

Jouni Pölönen kehottaa miettimään asioiden mittakaavaa. Jos tärkeät perusasiat ovat kunnossa, toisen persoonallisiin tekemisen yksityiskohtiin ei kannata liikaa kiinnittää huomiota.

”Jos asia on niin sanotusti toisarvoinen, voi pohtia, onko se riitelyn arvoinen.”

4. Tunnista vähättely

Pölösen mukaan arkea hiertäviä asioita on mahdollista muuttaa, jos puolisoilla on aito halu keskustella ja löytää ratkaisuja.

”Olennaista on, miten puhumme toisillemme ja toisistamme. Toisen jatkuva arvostelu ja halveksuminen ei kuulu parisuhteeseen.”

Jos tällaiseen tilanteeseen on kuitenkin ajauduttu, Pölönen suosittelee hakemaan ulkopuolista apua.

”Hyvin usein tilanne johtaa muuten eroon.”

Halveksunnan tuhoavasta vaikutuksesta oli kokemusta myös kyselyyn vastaajilla.

”Kritisointi tuntuu todella pahalta. Tuntuu ettei minua ja tarpeitani arvosteta ja että yhteinen kotimme ei todellisuudessa ole meidän, vaan hänen. Puolisoni äärimmäisen negatiivinen kommunikointitapa ja järkkymättömät mielipiteet saavat minut masentuneeksi. Ajoittain kritisointia tapahtuu ystävieni edessä niin, että heidän kanssaan nauretaan minun typerille asioilleni ja tavoilleni. Tämä saa minut todella epävarmaksi, ja koen että ystävänikin näkevät minut heikkona ja hölmönä. Onneksi saan vastapainona aitoa arvostusta työelämässä.”

”Vältän mieheni kanssa seurustelua muiden pariskuntien tai ihmisten kanssa, koska mieheni viihdykettä on arvostella minua julkisesti muille, mikä taas on kaikille läsnäolijoille lähinnä kiusallista.”

Jos kritisointi on jatkuvaa, voi se pahimmillaan viedä toisen itsetunnon, johtaa masennukseen tai lamaannuttaa.

Osa kyselyyn vastanneista oli päätynyt eroon, koska tunsi parisuhteessa jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta tai asetelma vei liikaa elämäniloa.

5. Ole valmis keskustelemaan

Toisen toimintaa nalkuttaminen muuttaa vain harvoin. Toinen voi hetkellisesti lopettaa nenänsä kaivamisen, ylinopeuden ajamisen tai ronskin kielenkäytön, mutta pysyvää muutosta nalkuttamisella ei saa aikaan.

Kysymykseen, miten tilanne yleensä etenee, jos toiselle antaa kritiikkiä, moni kyselyyn vastannut totesi, että edessä on riitaa, huutamista, mykkäkoulua ja suuttumusta. Näin on etenkin, jos kritiikkiä antaa silloin, kun tilanne on ”päällä”.

”Yleensä kritiikki annetaan hetkellä, kun toinen on tekemässä sitä ’huonoa’ asiaa. Esim. kun sanotaan, että käytät koko ajan puhelinta, toisella on puhelin kädessä. Se johtaa tietty kriittiseen vastaanottoon.”

Tiina Vilponen painottaa yhteisen vastuun ottamista keskusteluilmapiiristä. Kun arjen vuorovaikutuksessa on läsnä hyväntahtoisuutta ja reiluutta, on helpompi ottaa vaikeita asioita puheeksi ja ratkoa niitä.

Lukijoilla oli sitäkin kokemusta, että asiat ovat muuttuneet.

”Mutta ei nalkutuksen voimasta vaan kun ollaan keskusteltu asiasta.”

Mistä tietää, milloin on keskusteltava? Vilponen antaa reseptiksi, että jos toista tai molempia ärsyttää toistuvasti jokin asia, kannattaa sen äärelle pysähtyä.

Toisinaan asiat ratkeavat, kun niistä sovitaan tarpeeksi yksityiskohtaisesti: Mitä viikkosiivous käytännössä tarkoittaa? Riittääkö imurointi vai onko lattiat mopattava? Kumpi tekee mitäkin?

Konkreettiset sopimukset voivat myös katkaista nalkutuksen kierteen: jos sovitaan yhdessä, että sisällä ei kävellä kengillä, se koskee molempia. Tai jos toinen kokee rasittavana puolison auton ajamisen pelkääjän paikalta, voidaan sopia, että vierestä ei kommentoida toisen ajotyyliä.

Pölönen korostaa säännöllisen keskustelun ennalta ehkäisevää merkitystä.

”Monessa kodissa olisi vähemmän nalkutusta, jos yhteisen pöydän ääressä tai vaikka kävelyretken lomassa käytäisiin säännöllisesti läpi perheen elämään kuuluvat asiat, jolloin samalla vastuuta jaettaisiin yhdessä.”

Tämän olen oppinut

”Olen oppinut olemaan pomottamatta: annan toisen tehdä asiat omalla tavallaan ilman, että puutun. Kritisoinnista tulee helposti kierre, jossa itseäkin kritisoidaan. Siitä selviytyy vain, jos pystyy vetämään henkeä, sanomaan anteeksi ja pyytämään toista selittämään kritiikkinsä. Sitten se pitää kuunnella rakentavana palautteena.” Nainen, 31

”Niin sanottu hampurilaismalli toimii hyvin. Eli sijoita korjaava palaute kehujen sisään. Lisäksi olisi hyvä pitää mielessä kritiikin ja positiivisen palautteen suhde. Positiivista viestintää pitää olla paljon enemmän kuin kritiikkiä.” Mies, 57

”Mielestäni paras tapa on tuoda asia esiin omien kokemusten ja toiveiden kautta, yrittää olla syyllistämättä.” Mies, 41

”Yleensä parasta on kehua ihmistä silloin, kun joku asia toimii hyvin. Eli kun tietää ongelman ja huomaa, että kerrankin on toimittu oikein, täytyy antaa hyvää palautetta. Negatiivisesta palautteesta ei ole hyötyä. Jos jonkun asian on sanonut kolme kertaa eikä siihen ole tullut parannusta, parasta on hoitaa itse tai näyttää toiselle esimerkkiä hyvästä käytöksestä.” Nainen, 44

Näin nalkutus vähenee parisuhteessa ■ Jos puoliso nalkuttaa arjessa, on helppo ratkaisu toivoa, että tilanne menee nopeasti ohitse, eikä samaan asiaan tarvitse enää palata. Tämä on toiveajattelua. Arkea hiertävä asia tulee eteen väistämättä seuraavana päivänä tai seuraavalla viikolla. Siksi se kannattaa ottaa puheeksi virkeänä ja ilman kiirettä. Keskustelu on yleensä ainoa tapa hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä. ■ Mieti, miten motkottamisen sijaan voit sanoa mieltä hiertävän asian positiivisesti. Haluaisitko enemmän yhteistä aikaa vai kaipaatko kotitöiden jakamista tasapuolisemmin? Haluaisitko, että myös toinen kuljettaisi lapsia harrastuksiin vai suretko sitä, ettei hellyyttä enää ole? ■ Siedä toisen erilaisuutta. On reilua, että molemmat kantavat arjesta ja esimerkiksi kotitöistä vastuuta. Onko sillä lopulta kuitenkaan väliä, miten toinen täyttää tiskikoneen tai ripustaa pyykit kuivumaan? Kukaan ei ole täydellinen – et sinäkään. Asiantuntijoina Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja ja kliininen seksologi Tiina Vilponen ja yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen.

Juttu on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 10/22.

