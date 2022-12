Wide ContentPlaceholder

Tästä syntyy lapsi

Kiihottavaa ja alkukantaista. Toisaalta kamalaa suorittamista ja väkisin tekemistä. Kysyimme lukijoilta, millaista on harrastaa seksiä, kun toiveena on vauva. Lisäksi asiantuntijat kertovat, mitä neuvoja heillä on seksin harrastamiseen – ja kuinka tarkkaan seksi pitää ajoittaa ovulaatioon.

Millaista on harrastaa seksiä, kun toiveena on saada lapsi? Näin lukijat kertovat: Ihanampaa. Mies, 63 Ilman ehkäisyä seksi tuntuu paremmalta ja ajatus lapsen tekemisestä kutkuttaa. Nainen, 33 Se oli mahtavaa, siinä oli vähän ekstrajännitystä ja -läheisyyttä tietysti, ja varsinkin vaimoa ajatus, että nyt tehdään lapsi, selvästi kiihotti normaalia enemmän. Eikä tarvinnut huolehtia ehkäisystä. Mies 40 Kaikkien mielestä lapsen saamiseen tähtäävä seksi ei ole ihan niin mielenkiintoista: Kalenterista katsottiin milloin olisi hyvä asioida. Harrastettiin vaikkei niin mieli tehnyt kummankaan tai olisi jaksanut. Aika kliininen suoristus lopulta tuotti tuloksen. Nainen 36 Aikataulutettua suorittamista. Puuttuu spontaanius ja himo. Nainen, 32. Ensimmäiset pari kuukautta oli hauskaa ja jännittävää. Sen jälkeen homma muuttui suorittavammaksi ja välillä tuntui stressaavalta pakkopullalta. Aikataulutus ja ”pakko nyt kun on aikaikkuna” vie fiiliksiä, ja hommasta on romantiikka kaukana. Viikon väkisin jyystämisen jälkeen ei tee mieli olla hetkeen toisen lähellä. Nainen, 34 Lukijoiden kokemukset on kerätty kyselystä, joka julkaistiin marraskuussa HS.fi:ssä. Kyselyyn vastasi 280 lukijaa. Kyselyssä tiedusteltiin, millaista on harrastaa seksiä, kun tavoitteena on saada lapsi alulle.