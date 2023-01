Siemennesteen laatua voi mitata netistä tilattavilla kotitesteillä. Niillä on monta nimeä: spermatesti, siittiöiden testi, miehen hedelmällisyystesti.

Testejä on erilaisia. Yksinkertaisin, pari kymppiä maksava malli mittaa ainoastaan siittiöiden määrää spermassa. Sen toimintaperiaate on jokseenkin sama kuin koronan kotitestin: spermanäyte lisätään testipakkauksessa tulevaan nesteeseen, seos pudotetaan testikasettiin, ja tulos on luettavissa muutaman minuutin kuluessa.