Monet lapset ja nuoret liikkuvat hälyttävän vähän. Liikunnallisempaa elämäntapaa ei aina tarvitse hakea urheilusta, hiki nousee pintaan teatteritreeneissäkin.

Johanna Malinen.

Tunti päivässä.

Niin paljon 7–17-vuotiaiden pitäisi suositusten mukaan touhuta jotakin liikunnallista joka ikinen päivä. Hiki olisi hyvä saada pintaan ainakin kolme kertaa viikossa.

Monessa perheessä tästä tavoitteesta jäädään kauas.

Muutaman vuoden takainen tutkimus paljasti, että puolet 9-vuotiaista ylsi liikuntasuosituksiin, 13-vuotiaista noin viidesosa ja 15-vuotiaista enää vaivaiset kymmenen prosenttia.

Liikuntamäärän lisäksi myös lasten ja nuorten liikuntakyvystä on viime vuosina oltu kovin huolissaan. Esimerkiksi suomalaiskoulujen Move-mittauksissa on huomattu, että jopa kyykkyyn pääseminen on monelle hankalaa.

Liikunta on yksi ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin peruspilareista siinä missä uni ja ravintokin. On selvää, että lapset ja nuoret pitäisi saada liikkeelle.

Ratkaisuja täytyy epäilemättä etsiä esimerkiksi koululiikunnan kehittämisestä, mutta suurin valta ja vastuu muutokseen löytyy kodeista.

” Yksinkertaistettuna: jos vanhemmat liikkuvat, lapset liikkuvat.

LIKES-tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston laajassa tutkimuksessa havaittiin, että vanhempien liikuntatottumukset näkyvät heidän lastensa liikunta-aktiivisuudessa jopa keski-ikäisiksi saakka.

Esimerkin voima on siis tässäkin asiassa valtava.

Yksinkertaistettuna: jos vanhemmat liikkuvat, lapset liikkuvat – ja kun nämä liikkuvat lapset sitten kasvavat liikkuviksi aikuisiksi, he opettavat omille lapsilleen liikunnallisen elämäntavan.

Lasten kanssa kannattaa siis todellakin lähteä metsäretkille, pelata palloa ulkona ja ennen kaikkea korostaa, että yhdessä liikkuminen on mukavaa.

” Vaikkapa tanssissa, live-roolipelaamisessa ja partiossa tulee usein roppakaupalla liikuntaa.

Myös harrastukset tarjoavat mahdollisuuden kerryttää viikon liikuntasaldoa.

Liikunnallisia harrastuksia pohtiessa kannattaa muistaa sekin, etteivät kaikki lapset ole kiinnostuneita perinteisistä urheilulajeista.

Se ei haittaa. Liikunnallisen elämäntavan ei tarvitse tarkoittaa viittä jalkapallotreeniä viikossa.

Vaikkapa tanssissa, live-roolipelaamisessa ja partiossa tulee usein roppakaupalla liikuntaa lähes huomaamatta.

Itse harrastin lapsi- ja nuorisoteatteria. Teatteriharkoissa hengästytti joka kerta, esimerkiksi improvisaatiotreenit olivat melkoisen fyysisiä. Usein myös harjoittelin vuorosanoja lenkillä – ajatus juoksi, kun lihakset olivat lämpimät.

Kolumni on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 12/22.

