Lapseni on ujo, ja se hävettää minua

Kun oma lapsi ei ole reipas vaan ujostelee, vanhempi saattaa alkaa selitellä lapsen käytöstä nolostuneena. Lastenpsykiatri Janna Rantala neuvoo, miten tilanteessa kannattaa toimia.

”Lapseni on ujo. Esimerkiksi kaverisynttäreillä hän ei mene tuttujenkaan lasten kanssa leikkimään vaan istuu sylissäni ja puhuu vain minulle. Ongelma on oikeastaan oma käytökseni. Minua hävettää lapseni epäreipas käytös, ja tunnen tarvetta selitellä muille. Sanon esimerkiksi, että hän se on sellainen hitaasti lämpiävä. Mikä olisi oikea tapa toimia näissä tilanteissa? Lapsi ei luonteelleen kaiketi mitään voi, mutta miten itse käyttäydyn niin, etten pahenna ujoutta tai aiheuta häpeälläni traumoja?”