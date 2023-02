Olin naiivi ja ajattelin, että hyvä vanhempi voi laittaa lapsensa mihin tahansa lähikouluun. Uskoin, että segregaatio on niin vakava ongelma, että siihen puututaan varmasti, kirjoittaa helsinkiläinen vanhempi esseessään.

Koulushoppailu on sitäkin, että 8-vuotias pelkää jäävänsä ihan yksin, koska jokainen ystävä on osallistunut toisen koulun pääsykokeeseen, kirjoittaa helsinkiläinen vanhempi. Essee julkaistaan poikkeuksellisesti nimettömänä.

Se alkaa aivan yhtäkkiä. Pieni ihminen auton takapenkillä herkeää sydäntä särkevään itkuun. ”Mä jään tänne ihan yksin.”

Tällaista on koulushoppailu Helsingissä. Sitä, että 8-vuotias lapsi pelkää jäävänsä yksin, sillä ihan jokainen ystävä on juuri osallistunut jonkin toisen koulun pääsykokeeseen. Se on ainoa väylä välttää huonomaineisen lähikoulun ylemmät luokat.