Nykyään on muodikasta kerätä ympärilleen "hyviä viboja” ja heivata elämästä energiasyöpöt. Välillä on kuitenkin järkevää kääntää ajatus päälaelleen.

Sun kanssa tuntuu usein siltä, että saan lisää energiaa. Näin ystäväni minulle sanoi.

Ihana kehu lämmitti, mutta myös herätti. Sen ansiosta tajusin, että oikeastaan pysähdyn hyvin harvoin pohtimaan, millaista tunnelmaa ja tunnetta ympärilleni luon.

Sen sijaan olen useinkin ajatellut sitä, millainen fiilis minulla itselläni on toisten seurassa: Olen valittanut tuttavasta, jonka negatiivinen asenne turhauttaa ja äksyillyt puolisolleni, kun hän ei ole mielestäni innostunut tarpeeksi riemuistani.

Olen siis pitänyt ongelmana siitä, jos muut ovat luoneet minulle huonoa fiilistä – ja sitten asiasta valittamalla itse ripotellut negatiivisia tunteita ympäriinsä.

” ”Hyvinvoinnin optimointi on nyt muotia, ja viime vuosina se on näkynyt myös ihmissuhteissa.”

Ihmekös tuo, olenhan aikani tuote.

Yksilökeskeisessä länsimaisessa kulttuurissa on totuttu kiinnittämään huomio sisäänpäin, omaan itseen. Kaikenlainen hyvinvoinnin optimointi on nyt muotia, ja viime vuosina se on näkynyt myös ihmissuhteissa. On ajateltu, että läheisten ihmisten on tuotava itselle lisäarvoa, eli siis trendikkäästi ilmaistuna ”hyviä viboja”.

Somessa kiertävät inspiraatiotekstit ovat kehottaneet pohtimaan, kuka inspiroi minua ja kuka puolestaan varastaa minulta energiaa. Entä kohteleeko joku minua toksisesti?

Myös tunnettu hyvinvointivalmentaja Petteri Kilpinen kannusti HS:n Mestarikurssilla viettämään vähemmän aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka vievät energiaa enemmän kuin antavat. Näin voi itse paremmin.

Olen samaa mieltä siitä, että elämäänsä ei kannata kuluttaa tuhottoman kuormittavissa ihmissuhteissa. On varmasti ihan fiksua pohtia, minkälaisten ihmisten kanssa arjen ja juhlan haluaa viettää. Mutta ehkä ajatus olisi terveellistä kääntää välillä pois omasta napanöyhdästä ja reflektoida hetki: Millaista energiaa itse tuon perheyhteisöön? Entä kaveri- ja työporukkaan? Kannustanko muita vai suhtaudunko asioihin usein lattean negatiivisesti?

Kyse ei tietenkään ole siitä, että aina pitäisi olla hyvällä tuulella. Kaiken ei tarvitse olla positive vibes only, ja joissakin elämäntilanteissa asioiden valoisia puolia on erityisen vaikea nähdä. Vaikeatkin hetket ovat osa elämää – ja siksi ihmisten välisiin energioihin ei ehkä ylipäätään kannata kiinnittää ihan joka hetki hirveästi huomiota.

Ystäväni kehun innoittamana ryhdyin kuitenkin miettimään omaa toimintaani tarkemmin. Olenhan nyt tasapainoisessa elämäntilanteessa, joten minulla riittää voimavaroja luoda hyvää mieltä myös muille. Päätin siis pohtia, kuinka hyvin olen siinä mahtanut onnistua:

Olenko muistanut ehdottaa ystävilleni kivaa yhteistä tekemistä tai kehunut heidän hyviä puoliaan? Olenko aidosti pysähtynyt kuuntelemaan toisten ajatuksia? Entä osoittanut myötäiloa kumppanin onnistumisista? Milloin viimeksi puhuin tuttavasta hyvää selän takana?

Petrattavaa löytyi.

Kolumni on julkaistu HS Meidän perhe -lehden numerossa 4/2023.