Aino-Maija Leinonen on huomannut, että ruuhkavuosi­stressi vähenee, kun ei noudata ihan jokaista ”typerää sääntöä”.

Perheen kylpyhuoneen lattialla on sukkapussi. Se on kaupan kestokassi, johon mahtuu testatusti ainakin sata sukkaa. Sukkapussin paikka on pyykinkuivaus­telineen välittömässä läheisyydessä. Telineestä puhtaat sukat on kätevä pudottaa pussiin.