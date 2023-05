Yhdeksän lapsen äiti Eevi Honkanen myi muumimukeja kartuttaakseen reissukassaa perheen ensimmäistä pitkää ulkomaanmatkaa varten. Perheen isä varhais­kasvatuksen opettaja Risto Honkanen puolestaan teki ylimääräisiä työvuoroja.

Ainoa rajoittava tekijä on raha. Muuten reissuun lähtö on vain järjestely­kysymys. Tätä mieltä on nurmeslainen Eevi Honkanen, 39, suuren lapsikatraan kanssa matkustamisesta.

Eevillä ja hänen puolisollaan Risto Honkasella, 46, on yhdeksän lasta: Remi, 20, Jomi, 18, Tiko, 17, Mano, 16, Milli, 14, Vito, 12, Villa, 10, Arlo, 5, ja Leno, 2.