Opettajien ay-pomo haukkui huonosti lukevien poikien asenteen: ”Vaivannäkö ja ponnistelu ei tule kuuloonkaan” – Mitä tarkoitit, OAJ:n Olli Luukkainen?

Opettajien ay-pomo haukkui huonosti lukevien poikien asenteen: ”Vaivannäkö ja ponnistelu ei tule kuuloonkaan”

Mistä johtuu, että peruskoulu on vieläkin järjestetty niin, että oppimisvaikeuksista kärsivät ovat lähes yksinomaan poikia? https://t.co/50EBAXPgNMhttps://t.co/50EBAXPgNM — Ilkka Oksala (@IlkkaOksala) 1. lokakuuta 2017 https://twitter.com/IlkkaOksala/status/914380640732184577?ref_src=twsrc%5Etfw

Ei se niin ole. Suurta osaa pojista ei huvita kuin pelaaminen ja viihteellisyys #vaivannäköhttps://twitter.com/hashtag/vaivann%C3%A4k%C3%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ja ponnistelu ei tule kuuloonkaan. — Olli Luukkainen (@OlliLuukkainen) 1. lokakuuta 2017 https://twitter.com/OlliLuukkainen/status/914485198460526592?ref_src=twsrc%5Etfw

Esimerkki Ruotsista: kiusaamiskielto ja hikaroinnin maineenpalautus sai poikien tulokset tyttöjen tasolle 2 vuodessa. 1/2 — Katju Aro (@katjuaro) 1. lokakuuta 2017 https://twitter.com/katjuaro/status/914515352746422272?ref_src=twsrc%5Etfw

