Ulkoministeri Soini Kataloniasta: ”Tällaista ei saisi demokratiassa käydä” – EU:ssa keskustellaan aiheesta, mutta ”ei ole ihan yksinkertaista puuttua itsenäisen valtion asioihin”

Manchester

Ulkoministeri

Soinin

Soinin

FM Timo #Soinihttps://twitter.com/hashtag/Soini?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw: Violence in #Cataloniahttps://twitter.com/hashtag/Catalonia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw is unacceptable. Dialogue and respect for legality needed as a way out.

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/914533063484493825?ref_src=twsrc%5Etfw