Vain alle puolet palkansaajista on pidentänyt työaikaansa kikyn takia – tarkoitus oli, että lähes kaikki tekevät enemmän töitä

Politiikka

Vain alle puolet palkansaajista on pidentänyt työaikaansa kikyn takia – tarkoitus oli, että lähes kaikki tekev

Kilpailukykysopimuksen

Kokoaikaisista

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tilastokeskuksen

Tilastokeskus teki

Noin viidenneksellä

Työaikaa on

Julkisen puolen

Kilpailukykysopimus

Kiky siirsi

Myös julkisen