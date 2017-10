Politiikka

”Tuloeroja tarvitaan”, sanoi kokoomuksen Ben Zyskowicz, kun Sdp hyökkäsi hallituksen vero­muutosten kimppuun –

Hallituksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Oppositio

Tällaisia ovat hallituksen esittämät veromuutokset vuodelle 2018:

Ansiotulot:

Yleisradiovero:

Tupakkavero:

Katso tästä, miten ensi vuoden veromuutokset ja mahdolliset palkankorotukset vaikuttavat ostovoimaasi: