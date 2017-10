Suomalaiset jakautuvat menestyviin ja syrjäytyneisiin, ja se on maan suurin turvallisuusuhka, toteaa hallitus uudessa strategiassaan – Suora lähetys tiedotustilaisuudesta käynnissä

Politiikka

Suomalaiset jakautuvat menestyviin ja syrjäytyneisiin, ja se on maan suurin turvallisuusuhka, toteaa hallitus

hyväksyi torstaina sisäisen turvallisuuden strategian, jonka avulla Suomesta tulisi maailman turvallisin maa. Tutkimusten mukaan suomalaisten turvallisuuden tunne on laskenut.Strategia esittelee toimintamalleja, joilla vähennetään rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.”Suomen keskeisin sisäisen turvallisuuden haaste on laajeneva, monimuotoinen syrjäytyminen”, strategiassa todetaan.Kansalaiset jakautuvat menestyviin ja syrjäytyviin, niihin jotka osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja niihin jotka eivät edes äänestä. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat kasautua.Suomessa on merkkejä siitä, että syrjäytymisuhan piirissä olevien nuorten aikuisten osuus on kasvamassa. OECD:n selvityksen mukaan yli viidennes 20–24-vuotiaista suomalaisista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen.Ihmisryhmät sirpaloituvat myös arvojen osalta. Myös teknologian kehitys syrjäyttää kansaa osaajiin ja häviäjiin.sisäinen että ulkoinen muuttoliike aiheuttavat asuinalueiden segregaatiota. Se lisää turvattomuutta.Konfliktialueilta Suomeen suuntautuva maahanmuutto voi lisätä kansainvälisten rikollis- ja terroristijärjestöjen läsnäoloa Suomessa. Kansainvälisen terrorismin tukiverkostojen syntyminen Suomeen lisää ääriliikkeiden ja niiden toiminnan näkyvyyttä.Strategiassa nähdään myös julkisen talouden supistamisella eli menoleikkauksilla olevan vaikutusta mielialoihin ja turvallisuuden tunteeseen.Turvattomuuden tunnetta lisäävät lisäksi kansainväliset konfliktit.on lueteltu keinoja tilanteen korjaamiseksi:Sisäministeriöön perustetaan uhkien ennakointiyksikkö. Turvallisuusviranomaisten tilannekuvaa, toimivaltuuksia ja viranomaisten suorituskykyä ja voimavaroja parannetaan.Käynnistetään lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin varautumiseksi, laittomaan maahantuloon varautumiseksi sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi.Terrorismin torjunnan strategia päivitetään.Edelleen strategiassa ehdotetaan, että kalusto- ja järjestelmähankintoja lisätään, jotta suuronnettomuuksiin, terrorismiin, hybridiuhkiin ja verkkorikollisuuteen voidaan vastata.Erikseen mainitaan, että itärajan valvontaa sekä rajatarkastuksia ja poliisin näkyvyyttä pitää vahvistaa. sekä varmistaa ”poliisimiesten riittävä vahvuus”.Strategian valmisteluun osallistui noin 100 asiantuntijaa, jotka edustivat yli 30 eri organisaatiota mukaan lukien viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä.