Politiikka

Ulkoministeriön nimi muuttuu ulkoministeriöksi

nimi muuttuu. Hallitus päätti torstaina, että entinen nimi ulkoasiainministeriö jätetään pois käytöstä vuodenvaihteessa. Ulkoministeriö on siis vastaisuudessa virallisestikin ulkoministeriö.Ulkoasiainministeriö-nimeä ei ole viime aikoina käytetty kuin kaikkein muodollisimmissa yhteyksissä. Tämän kehityksen tunnustaa myös ministeriö tiedotteessaan.”Nimi ulkoministeriö on ollut ministeriön viestinnän ja tiedotusvälineiden käytössä jo vuosia. Nimenmuutos tunnustaa kielenkäytössä tapahtuneen muutoksen.”taustalla on tiedotteen mukaan myös pyrkimys yhtenäistää ministeriöiden nimiä. Sisäasiainministeriö muuttui sisäministeriöksi vuonna 2013.Ruotsiksi ja englanniksi nimi säilyy ennallaan (utrikesministeriet, Ministry for Foreign Affairs).