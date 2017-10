Politiikka

Hallitus aikoo korottaa kiinteistöverotusta – Kiinteistöliitto huolissaan asumisen kustannuksista

Hallitus

Kiinteistöliitto vastustaa

Korotusten lasketaan

Hallituksen

on kiristämässä kiinteistöverotusta. Se esittää korotuksia niin yleiseen kiinteistöveroprosenttiin kuin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojenkin kiinteistöveroprosentteihin.Yleiseen kiinteistöveroprosenttiin ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttiin korotus on tulossa jo ensi vuodeksi. Vakituisille asuinrakennuksille veronkorotus tulisi vasta vuodesta 2019 lähtien.Laki asettaa kiinteistöveron suuruudelle vaihteluvälin, jonka rajoissa kunnat päättävät verosta. Kun hallitus korottaa maahan ja rakennuksiin kohdistuvien kiinteistöveroprosenttien alarajoja, se pakottaa alarajoja soveltaneet kunnat korotuksiin.hallituksen ajamia korotuksia kiinteistöverotukseen. ”Kiinteistöveron korottaminen lisää omistus- ja vuokra-asujien jo ennestään korkeita kustannuksia ja heikentää ostovoimaa tilanteessa, jossa asumisen ja kiinteistönpidon kustannukset kasvavat jo nyt selvästi ansiotuloja nopeammin. Erityisen kipeästi kiinteistöveron korotukset osuisivat pienituloisiin”, liitto arvostelee tiedotteessaan.Kiinteistöliiton mukaan kiinteistön ylläpitokustannukset ovat kallistuneet vuodesta 2010 noin 25 prosenttia, mutta kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat lisääntyneet vain 13 prosenttia.Kiinteistöliitto katsoo, että esitetty veronkorotus nostaisi vastikkeiden kautta myös vuokria. Liitto arvioi, että korotuksen aiheuttama vuokran nostopaine vuonna 2018 Espoossa ja Helsingissä olisi noin 0,2 prosenttia.”Kun vuodelle 2019 kaavailtu vakituisen asuinrakennuksen veronkorotus huomioidaan, vaikutus nousee Espoossa ja Helsingissä keskimäärin noin 0,3 prosenttiin”, liitto arvioi.lisäävän kuntien kiinteistöverotuottoja 49 miljoonalla eurolla ensi vuonna ja 16 miljoonalla eurolla vuonna 2019, valtioneuvosto kertoo tiedotteessaan.Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön verotusarvosta. Verohallinto antaa vuosittain ohjeen verotusarvojen muodostumisesta. Esimerkiksi maapohjan verotusarvoon vaikuttavat tontin sijainti, liikenneyhteydet, kunnallistekniikka ja markkinahinta.Koska maan ja rakennusten verotusarvot ovat korkeampia kasvukeskuksissa, kiinteistövero nostaa asumisen kustannuksia juuri siellä, missä asuminen muutenkin on kalliimpaa, erityisesti Helsingissä ja Espoossa.esittämät uudet korotetut vaihteluvälit olisivat seuraavat:1,03–2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93–1,80 prosenttia). Tätä veroprosenttia käytetään muun muassa maapohjaan, tuotantorakennuksiin, konehalleihin ja teollisuusrakennuksiin.0,45–1,00 prosenttia (tänä vuonna 0,41–0,90 prosenttia). Tätä veroprosenttia sovelletaan myös vakituisen asuinrakennuksen pihapiirissä oleviin rakennuksiin, esimerkiksi saunaan ja autotalliin.(esimerkiksi vapaa-ajan asunnot): 1,03–2,00 prosenttia (tänä vuonna 0,93–1,80 prosenttia).