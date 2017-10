Hallitus valmistelee lakia, joka estäisi työntekijää kertomasta keskeisiä tietoja liiton juristille työpaikan riitatilanteissa

Politiikka

Hallitus valmistelee lakia, joka estäisi työntekijää kertomasta keskeisiä tietoja liiton juristille työpaikan

Palkansaajien

Näin ei voisi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kyseessä on

Järjestöjen mielestä

Ammattiliittojen

Töissä yhä