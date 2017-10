Hallituksen neuvottelut valinnanvapaudesta ovat loppusuoralla – nyt väännetään läpinäkyvyydestä ja asiakasseteleistä

Politiikka

Hallituksen neuvottelut valinnanvapaudesta ovat loppusuoralla – nyt väännetään läpinäkyvyydestä ja asiakassete

Hallitus

Yksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toinen

Kokoomus

Valinnanvapautta

neuvottelee viikonloppuna tiiviisti sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulossa olevasta valinnanvapaudesta. Tavoitteena on saada sopu aikaan hallituspuolueiden kesken lähipäivinä.Sote-uudistuksesta vastaava ministerityöryhmä eli reformiministerit ovat tehneet pitkää päivää pitkin viikkoa ja käyneet läpi virkamiesten tekemää uutta versiota valinnanvapaudesta.Valinnanvapautta koskeva laki piti kirjoittaa uusiksi, koska eduskunnan perustuslakivaliokunta käski tehdä niin. Valiokunta löysi siitä kesällä useita kohtia, jotka ovat ristiriidassa perustuslain kanssa.kohta oli se, että alkuperäisessä laissa maakuntien olisi pitänyt yhtiöittää sote-palvelunsa. Nyt yhtiöittämisvelvoitteesta on luovuttu, mutta edelleen hiertää se, miten nyt turvataan julkisomisteisten sote-keskusten läpinäkyvyys.Yhtiömuoto olisi taannut läpinäkyvyyden esimerkiksi kustannusrakenteen osalta. Julkista ja yksityistä yhtiötä olisi ollut helpompi vertailla keskenään.Erityisesti kokoomus on pitänyt esillä kilpailuneutraliteettia eli sitä, että julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat ovat kisassa samalla viivalla. Esillä on ollut se, että maakunnan sote-keskukset olisivat mahdollisimman paljon yhtiön kaltaisia: niille tulisi esimerkiksi oma tase ja oma erilliskirjanpito.ongelmallinen kohta liittyy perustuslakivaliokunnan vaatimukseen, jonka mukaan julkisia hallintotehtäviä ei saa antaa muille kuin viranomaisille.Tämä vaatimus kaventaa oleellisesti tulevien sote-keskusten tehtäväkenttää. Sosiaalipuolella on paljon tällaisia viranomaistehtäviä, jotka jäävät nyt pääosin maakuntien hoitoon.Yhden arvion mukaan sote-keskuksista ei voi enää puhua, vaan parempi nimitys olisi terveyskeskus tai lääkärikeskus. Sote-keskuksiin jää lähinnä sosiaalipuolen neuvontaa ja ohjausta.Yksityiset terveysyhtiöt valittivat aiemmin, että sote-keskusten tehtäväkenttä oli suunniteltu liian laajaksi, kun mukana oli paljon niille vieraampaa sosiaalityötä. Nyt ei pitäisi enää olla tätä valituksen aihetta.Sen sijaan voi kysyä, missä on nyt se sosiaali- ja terveydenhuollon yhteispeli, integraatio, jonka piti olla koko uudistuksen kantava idea.Tavoitteena on ollut, että sote-keskukseen tulevaa ihmistä katsottaisiin kokonaisuutena. Nyt hänet sosiaalipalveluiden osalta ohjataan eteenpäin maakunnan liikelaitokseen.haluaa turvata ihmisten valinnanvapauden myös niin, että asiakasseteleiden osuus erikoissairaanhoidosta kasvaisi.Maakuntien halutaan antavan niitä vaihtoehtona omalle tuotannolleen: asiakas voisi valita, meneekö vaikka lonkkaleikkaukseen maakunnan sairaalaan vai valitseeko asiakassetelin avulla jonkin toisen vaihtoehdon.Neuvotteluissa on väännetty siitä, millä mallilla maakunnat velvoitetaan antamaan asiakasseteleitä.koskevalla lainsäädännöllä alkaa olla kiire, sillä maakuntauudistusta ja sotea koskevat lait on tarkoitus saada voimaan kesäkuussa 2018.Aikaa menee muun muassa siihen, että hallitus on sopinut valinnanvapautta koskevien pykälien menevän vielä lausuntokierrokselle, jolloin eri sidosryhmät voivat kertoa laista mielipiteensä.Uusi valinnanvapauslaki menee lausuntokierroksen jälkeen eduskuntaan, jossa se käsitellään perusteellisesti. Perustuslakivaliokunta antaa tuomionsa myös lakiesityksen uudesta versiosta.