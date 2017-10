Politiikka

Kokoomuksen Lepomäki ei halua syyllistää työttömiä vaan räjäyttää koko järjestelmän: ”Hallituksella on tavoite

Miltä tuntuu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aiemmin

Juuri tätä

Lepomäellä

Tyypillisiä

Työttömyys

Sen sijaan

Korporaatiot

Viisi kysymystä Elina Lepomäelle