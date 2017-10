Euroopan siviilitiedustelun entinen johtaja Ilkka Salmi: Turun puukkoisku ei saisi vaikuttaa tiedustelulain valmisteluun

Politiikka

Euroopan siviilitiedustelun entinen johtaja Ilkka Salmi: Turun puukkoisku ei saisi vaikuttaa tiedustelulain va

Entinen

Hän muistutti

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sen sijaan

Salmi

Tekijöitä

Salmi