Politiikka

Presidentti Niinistö ja Jenni Haukio saavat lapsen – ”Lasta on useiden vuosien ajan odotettu”

Presidentti

Tasavallan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sauli Niinistö, 69, ja rouva Jenni Haukio, 40, saavat lapsen, tiedottaa presidentin kanslia.”Kerromme ilouutisen: Jos kaikki sujuu odotetusti, perheemme kasvaa helmikuussa 2018. Lasta on useiden vuosien ajan odotettu ja toivottu. Näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä. Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa”, Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa pariskunnan tuntemuksista.presidentin kanslian mukaan kyseessä on perheasia joka ei tule vaikuttamaan presidentin työhön.Tuleva lapsi on Haukiolle ensimmäinen ja Niinistölle kolmas. Sauli Niinistö ja Jenni Haukio avioituivat 3. tammikuuta 2009.Presidentti Niinistö jakoi ilouutisen myös Facebookissa. ”Iloisia uutisia”, hän kirjoitti.Uutinen päivittyy.