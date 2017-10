Politiikka

Puheet Niinistön ”vaalivauvasta” voi nielaista alkuunsa – vauva saattaa vaikuttaa vaaleihin, mutta äänestäjiä

Juuri nyt

Kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen vaimonsa Jenni Haukio ilmoittivat maanantaina raskauskuulumisensa, uutispommi kaatoi presidentin kanslian verkkosivut samantien. Haukion mahdollisella raskaudella on spekuloitu vuosia, ja nyt vauva todella on tulossa. Laskettu aika on helmikuussa.