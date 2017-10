Paavo Lipponen sai pääministerinä kaksi lasta ja hänet valittiin jopa ”vuoden naiseksi” – Terveiset Niinistölle: ”Se on äiti, jolla on todellisuudessa vastuuta ja työtä lapsen kanssa” Presidentti Sauli Niinistö, 69, ja rouva Jenni Haukio, 40, saavat lapsen. Laskettu aika on helmikuussa 2018.