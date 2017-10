Politiikka

Metsäalan edunvalvojat keskustan helmoissa

Metsäteollisuus

ja metsäalan järjestöt ovat olleet tiiviisti yhteydessä keskustan eduskuntaryhmään. Ryhmä on julkistanut omat vierailunsa ja vieraansa tämän vuoden ajalta.Keskustan eduskuntaryhmä on käynyt Metsäteollisuuden vieraana. Metsäteollisuus on alan yritysten etujärjestö, joka parhaillaan neuvottelee työehtosopimuksista Paperiliiton kanssa.Keskustan eduskuntaryhmän vieraana on käynyt muun muassa Metsä Group, joka on rakennuttanut biotuotetehtaan Äänekoskelle.Biotalouteen liittyy myös Bioenergia ry:n vierailu. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kotimaisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa. Biotalouden edistäminen on hallituksen keskeisiä hankkeita.Metsähallitus on käynyt myös keskustan vieraana, samoin Sahateollisuus, joka on alan yritysten etujärjestö.lobbausjoukkonsa muodostavat ammattijärjestöt.Keskustan eduskuntaryhmä on vastaanottanut Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin, Palvelualojen työnantajien, Tehyn, STTK:n, valtion pääsopijajärjestöjen JHL:n, Pardian ja Jukon, Ekonomiliiton sekä Teollisuuden palkansaajien lähetystöt.