Hallitus linjasi euroalueen kehittämistä: Suomi voi hyväksyä yhteisen talletussuojan, jos euroalueen pankit laitetaan kuntoon

Politiikka

Hallitus linjasi euroalueen kehittämistä: Suomi voi hyväksyä yhteisen talletussuojan, jos euroalueen pankit la

Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

EU-ministerivaliokunta

Suomi

voi hyväksyä euroalueen pankkien yhteisen talletussuojan ehdollisesti. Näin linjasi hallituksen EU-ministerivaliokunta perjantaina.”Konkreettisen ja selvästi todennetun pankkisektorin merkittävän riskien vähentämisen ja tasaamisen jälkeen on mahdollista edetä kohti yhteistä talletussuojaa ja kriisinratkaisurahaston pysyvää varautumisjärjestelyä”, ministerivaliokunnan yksimielisessä paperissa linjataan.Valtioneuvosto valmistelee konkreettisen esityksen siitä, millä toimenpiteillä pankkisektorin riskejä tulisi vähentää, jotta pankkiunioni ja talletussuoja voivat edetä. Esitys valmistellaan nopeasti, mutta sen tarkasta aikataulusta ei ole tietoa.Se, miten nopeasti yhteiseen talletussuojaan voitaisiin siirtyä, on yhä auki. Keskusteluissa on esiintynyt esimerkiksi 10 vuoden siirtymäaika.linjasi Suomen kantoja, koska joulukuussa komissio esittää oman näkemyksensä euroalueen kehittämisestä. Suomi haluaa vaikuttaa komission esitykseen tuomalla omat näkemyksensä esiin.Linjapaperissa todetaan myös, että Suomi ei pidä euroalueen erillistä budjettia perusteltuna. Suomi ei myöskään näe tarvetta uudelle euroalueen valtiovarainministerille tai valtiovarainministeriölle.Osana pankkiunionin kehitystä Suomi haluaa katkaista valtioiden ja pankkien kohtalonyhteyden muuttamalla valtioiden joukkolainojen riskit läpinäkyvämmiksi. Tällä hetkellä valtioiden joukkolainojen riskipainot ovat pankkien taseessa olemattomat.”Suomi pitää erityisen tärkeänä pankkien vakavaraisuussääntelyn muuttamista valtioriskien osalta paremmin todellisia riskejä vastaaviksi. Tässä asiassa tulisi edetä eurooppalaisessa lainsäädännössä, vaikka globaalisti sääntely ei etenisikään yhtä nopeasti”, paperissa todetaan.Ministerivaliokunta suhtautuu myönteisesti myös Euroopan vakausmekanismin kehittämiseen.tukee valtioiden velkajärjestelymenettelyiden luomista euroalueella.”Jäsenvaltion velkajärjestelyn hallittu suorittaminen edellyttää, että sille on luotu toimivat menettelyt, maan pankkisektori on hyvin pääomitettu, eikä pankkisektorilla ole ylisuuria altistumia kotivaltiolleen”, ministerivaliokunta linjaa.Suomelle ei käy se, että EVM:ssä tehtäisiin merkittäviä päätöksiä muuten kuin yksimielisesti. Suomi ei myöskään kannata EVM:n pääomarakenteen muuttamista tai sen siirtämistä osaksi EU:n oikeudellista kehikkoa.