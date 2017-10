Komissaari HS:lle: Eurooppaan on syntymässä pikavauhtia oma akkujätti – Suomesta tarvitaan raaka-ainetta ja osaamista

Politiikka

Komissaari HS:lle: Eurooppaan on syntymässä pikavauhtia oma akkujätti – Suomesta tarvitaan raaka-ainetta ja os

Euroopan

Suomessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Komissio

Akkuhanketta

Suomella