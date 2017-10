Politiikka

Paavo Lipposen mukaan päävastuu vauvasta on äidillä, mutta HS löysi 16 isälle sopivaa vauvanhoitotehtävää – ja

ISÄN TEHTÄVÄT

1. Vaipan vaihto.

2. Vauvan rasvailu.

3. Navan puhdistus.

4. Silmien ja korvien puhdistus.

5. Käsien, kaulan ja muiden taivekohtien puhdistus.

6. Vauvan hellittely ja lellittely,

7. Imetyksessä auttaminen,

8. Rintapumpun kokoaminen,

9. D-tipat.

10. Vauvan pukeminen.

11. Vaatteiden hankkiminen vauvalle.

12. Vauvan työntely vaunuissa

13. Pyykkääminen.

14. Ruuanlaitto.

15. Siivous ja muut kotityöt.

16. Juhlajärjestelyt.

ÄIDIN TEHTÄVÄT

1. Imetys.

2. Vauvan hellittely

