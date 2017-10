Politiikka

Metsäteollisuudessa paine rauhan solmimiseen kovenee – johtajan ansio vastaa prosentin palkankorotusta 10 000

Metsäteollisuudessa

Näiden neuvottelujen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus

Torstaina

Paljon

Palkansaajat

Edellisessä

Metsäteollisuuden

Yritykset haluavat

On vaikea

Keskeisimmät kiistat metsäteollisuuden työehtoneuvotteluissa

1. Ulkopuolinen työvoima

TYÖNANTAJA:

PALKANSAAJAT:

2. Seisokkiaikojen korvaukset

TYÖNANTAJA:

PALKANSAAJAT:

3. Muu sopiminen

TYÖNANTAJA:

PALKANSAAJAT: