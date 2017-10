Paperiliiton ja metsäteollisuuden neuvottelut jatkuvat – neuvottelijoille valtuus työtaistelujen aloittamisesta

Politiikka

Paperiliiton ja metsäteollisuuden neuvottelut jatkuvat – neuvottelijoille valtuus työtaistelujen aloittamisest

ja Metsäteollisuus ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut jatkuivat torstaina.Uusia tapaamisia on sovittu lähipäiviksi.hallitus antoi torstaina neuvottelijoilleen odotetusti valtuudet katkaista neuvottelut työnantajan kanssa, jos tilanne sitä vaatii.Samalla työehtosopimuksesta neuvotteleva neuvottelukunta sai valtuudet päättää tarvittaessa työtaistelun aloittamisesta.”Nyt kun neuvotteluyhteys osapuolten välillä on palautunut, Paperiliitto ei kommentoi julkisuuteen tiedotusvälineille neuvottelujen tarkempia sisältöjä ja aikatauluja”, ammattiliitto ilmoitti verkkosivullaan.on neuvotellut uusista työehdoistaan kesäkuusta lähtien.Nykyinen työehtosopimus on voimassa 30. syyskuuta saakka.Paperiteollisuuden sopimus päättyy ensimmäisenä työehtosopimuksena. Uuden sopimuksen odotetaan heijastuvan muihin neuvotteluihin.