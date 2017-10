Politiikka

Lennonjohtajat marssivat ulos sopimus­neuvotteluistaan – syynä työtuomio­istuimessa meneillään oleva riita

Neuvottelut

SLJY:n mukaan

lennonjohtajien työehtosopimuksen uudistamiseksi keskeytyivät perjantaina aamupäivällä. Suomen lennonjohtajien yhdistyksen (SLJY) edustajat marssivat ulos sopimusneuvotteluista vastalauseena työnantajien toiminnalle.SLJY:n vastapuolena neuvotteluissa on Palvelualojen työnantajat Palta. Se edustaa lennonjohtajien työnantajaa ANS Finlandia, joka on eriytetty valtion Finaviasta omaksi yhtiökseen viime keväänä.SLJY:n tiedotteen mukaan osapuolten välillä on kiistaa parhaillaan työtuomioistuimessa käsiteltävästä riidasta.Palta on toimittanut työtuomioistuimelle nyt käytäviin neuvotteluihin liittyvää materiaalia, jonka luottamuksellisuudesta oli yhteisesti sovittu. Lennonjohtajien nykyinen työnantaja ANS Finland ei ole riidassa osapuolena, vaan vastaajina ovat Palta ja Finavia.SLJY:n tiedotteen mukaan syksyllä ”kaikessa hiljaisuudessa” aloitetut sopimusneuvottelut ovat tähän mennessä sujuneet hyvin. Lennonjohtajien yrityskohtaisen sopimuksen sopimuskausi päättyy marraskuun lopussa.