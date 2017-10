Ministeri Anne Berner: Sähköautojen hankintatuki laajenee leasing-autoihin – sähköpyörät jäävät vielä ilman tukea

Politiikka

Ministeri Anne Berner: Sähköautojen hankintatuki laajenee leasing-autoihin – sähköpyörät jäävät vielä ilman tu

Sähköautojen

Sähköavusteisia

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Hallituksen

Lakiesitys

Lyhyeksi

Sähköavusteisten

Suomessa