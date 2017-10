”Kokoomuksen pitäisi olla viisi kertaa keskustaa suurempi” – kolme arviota, miksi kokoomuksen kannatus nousee ja keskusta kyntää

Politiikka

”Kokoomuksen pitäisi olla viisi kertaa keskustaa suurempi” – kolme arviota, miksi kokoomuksen kannatus nousee

Kokoomuksen

Keskusta

HS kysyi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vihreiden

”Onhan tämä kokoomukselta aivan surkea suoritus.”

Kokoomuksen

Kansanedustajapäivillä

”Ei kannata riemuita, jos toinen hallituskumppani on ahdingossa.”

Keskustan