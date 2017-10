Perustuslakivaliokunta: Kansalaisaloitteen esitys Malmin kentän suojelemisesta on perustuslain vastainen – ”Lakiehdotus pitäisi valmistella uudelleen”

Politiikka

esitetty laki Malmin lentopaikan säilyttämisestä ilmailukäytössä on eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain vastainen, ellei sitä muuteta.Helsingin kaupunki omistaa Malmin lentokentän alueen ja Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden yleiskaavan alueelle asuntorakentamista varten. Laki rajoittaisi Helsingin oikeutta vapaasti käyttää alueitaan.Perustuslakivaliokunta totesi, että kun kyse on vain yhteen määrättyyn alueeseen kohdistuvasta yksittäisestä rajoituksesta, se ei loukkaa perustuslaissa turvattua kunnallista itsehallintoa.kuitenkin löysi lakiesityksestä muita perustuslain kanssa ristiriitaisia kohtia. Esitys todettiin valtiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi esimerkiksi perusoikeuksien näkökulmasta, koska lakiesityksessä ehdotetaan rajoituksia lentokentän läheisyydessä oleville toiminnoille.”Vaikka eduskunta voi perustuslakivaliokunnan mielestä sinänsä säätää lain Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämisestä ilmailutarkoituksessa, tulisi tällainen lakiehdotus valmistella kokonaisuudessaan uudelleen”, valiokunta toteaa.antoi pyynnöstä lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle. Luultavasti liikenne- ja viestintävaliokunta tekee asiasta mietinnön, sillä kansalaisaloitteille halutaan antaa arvokas käsittely.Mietintö voi olla joko myönteinen tai kielteinen lain laatimiselle. Mikäli valiokunta on myönteinen kansalaisaloitteen mukaiselle esitykselle, perustuslakivaliokunnan mielestä asian valmistelu olisi perusteltua osoittaa valtioneuvoston tehtäväksi perustuslain säännösten mukaisesti.