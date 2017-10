Politiikka

Valehteliko Sipilä eduskunnalle? Oppositio aikoo kärventää pääministeriä perussuomalaisten hajoamisesta

Opposiotiopuolueissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Nyt tämä pääargumentti oppositiolla näyttää olevan se, että tästä olisi tehty käsikirjoitus jo ennen viikonloppua hallituksen piirissä. Edustaja Lindtman kysyi, voinko vakuuttaa, että näin ei ole. Voin vakuuttaa, että näin ei ole. Hallituksen piirissä ei ole . . . missään sellaisissa keskusteluissa en ainakaan itse ole ollut mukana, joissa tällaista suunnitelmaa olisi tehty.”

Sdp:n eduskuntaryhmän