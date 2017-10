Kansanedustaja

Congratulations to the independent Republic of #Cataloniahttps://twitter.com/hashtag/Catalonia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw. Next week I will submit a motion to the Finnish Parliament for your recognition.

