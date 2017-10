Politiikka

Sauli Niinistö syö suhteellisen vähän lihaa, ja se vaikuttaa vaaleihin – sikatilallinen pahastui, mutta moni k

Vastaus

I only have one meat-day a week. — Sauli Niinistö (@niinisto) October 29, 2017 https://twitter.com/niinisto/status/924580140025372673?ref_src=twsrc%5Etfw

Sad to hear. We have a meat-day every day. — Jussi Savijoki (@JSavijoki) October 29, 2017 https://twitter.com/JSavijoki/status/924606454019092480?ref_src=twsrc%5Etfw

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Toisaalta

Hyvä Sale! Edelläkävijä, hieno mies! Kiitos. — Masa (@rollomasa) October 29, 2017 https://twitter.com/rollomasa/status/924706191749545985?ref_src=twsrc%5Etfw

Pääosa