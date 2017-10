Timo Soinin olisi kannattanut alkaa valmistella vallanvaihtoa aiemmin, sanoo aiheesta kirjan tehnyt dosentti – ”Perussuomalaisten jakautuminen ei ollut yllätys”

Politiikka

Timo Soinin olisi kannattanut alkaa valmistella vallanvaihtoa aiemmin, sanoo aiheesta kirjan tehnyt dosentti –

Maanantaina

Alun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Populististen

Palonen

Mielenkiintoista

Populistijohtaja

Normalisoinnin

Perussuomalaisten

Emilia Palosen ja Tuija Saresman toimittama kirja Jätkät & jytkyt. Perussuomalaiset ja populismina retoriikka julkistettiin maanantaina. Sen on kustantanut Vastapaino.