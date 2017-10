Politiikka

Sauli Niinistö syyttää turvallisuus­komiteaa trollauksesta, mutta sortuu itse harhaan­johtamiseen

Turvallisuuskomitean kokonaisturvallisuuden ennakointiverkosto arvioi Suomen vaaleihin vaikuttamisen ja Venäjän informaatiovaikuttamisen edellyttävän varautumista vuonna 2018. Kansalliselle asiantuntijaverkostolle annettiin tehtäväksi arvioida millä tavoin ja millä tavoittein Suomen vaaleihin pyrittäisiin vaikuttamaan? Lisäksi verkosto pohti, millä tavoin informaatiovaikuttaminen (yleisesti) Suomessa toteutettaisiin, ja mitkä olisivat pääasialliset tavoitteet?

VAALIT: Vaikuttamistavat 1) Sosiaalisen ja perinteisen median operaatiot. a. Väärän informaation levittäminen, vaihtoehtoisten totuuksien tarjoaminen ja ennen kaikkea epäluottamuksen kylväminen valtaapitävien kykyyn toimia poliittisina päättäjinä. 2) Suomalaisten vaikuttajien hyödyntäminen. a. Perinteisten vaikuttaja-agenttien toiminta kohdistetaan yhteiskunnan korkeimmille tasoille, päätöksentekijöihin ja valtamediaan. Provokaattoreita käytetään erityisesti kiusanteossa sekä kansalaismielipiteen ohjailussa; tässä suhteessa sosiaalinen media on pääroolissa. b. Uusi suurlähettiläs, hänen taustansa ja viestinsä ovat osa isoa kokonaiskuvaa. Hänellä lienee myös oma verkostonsa jo olemassa ja uudelleen aktivoitavissa. Tätä tullaan hyödyntämään erityisesti vaikuttajaverkostoissa vaikuttamiseen. 3) Venäjän tavoitteiden mukaisesti toimivien poliitikkojen tukeminen ja Venäjän tavoitteiden vastaisesti toimivien poliitikkojen painostaminen ja mustamaalaaminen. 4) Tietomurroilla saatujen tietojen julkaiseminen. a. Myös uhka jo hankitun tiedon vuotamisesta voi toimia painostuksen ja vaikuttamisen välineenä. On oletettavaa, että esim. kotimaisten puolueiden käyttämät viestikanavat ja tietojärjestelmät ovat haavoittuvaisia tällaiselle toiminnalle. 5) Voittajan avustaminen siten, että apu tulee tahallisesti julkiseksi ja tämä tieto rapauttaa kansalaisten luottamusta valittuun tasavallan presidenttiin. a. Voittajaa voidaan myös aidosti auttaa ja siten rakentaa uhka avun paljastumisesta, mitä voidaan käyttää myöhemmin painostuskeinona. 6) Vaalikamppailun ajaminen kohti tilannetta, jossa menestyäkseen ehdokkaiden on annettava sellaisia vaalilupauksia, joista vaikuttajalle on hyötyä. a. Poliittisen keskustelun ohjaaminen. Tiettyjen aiheiden (esim. Nato) myrkyttäminen ja toisten, erityisesti populististen aiheiden, nostaminen keskustelunaiheiksi. b. Keinotekoisten jakolinjojen luominen (ml. presidentin valtaoikeuksien kannalta epäolennaisiin kysymyksiin), jolloin äänestäjien huomio siirtyy pois ulko- ja turvallisuuspoliittisista valinnoista (esimerkiksi maahanmuuttoon). 7) "Ahvenanmaan separatismin" narratiivin ja kielteisen julkisuuden lietsominen suomenruotsalaisia vastaan. Myös pakkoruotsikeskustelu aktivoitaneen myötämielisen ehdokkaan toimesta. 8) Äänestystulosten luotettavuuden kyseenalaistaminen. a. Huhut ja epäilyt vaalien rehellisyydestä. 9) Ääritapauksessa salamurha tai terrori-isku. VAALIT: Tavoitteet 1) Mahdollisuus nostaa Kremlin ehdokas Suomen presidentiksi ja siten korkeimmaksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi vallankäyttäjäksi. Mahdollisuus vaikuttaa myös niihin ehdokkaisiin, jotka eivät ole Kremlin ehdokkaita, joko ohjaamalla heitä Venäjän intressien kannalta myönteisempään suuntaan tai heikentämällä heidän asemaansa. a. Venäjän kannalta toivottava lopputulos voi olla, että istuva presidentti jatkaa, mutta väsyneenä, nöyryyttävän likakampanjan läpikäyneenä, joutuen harjoittamaan liennytystä radikalisoituneen ja polarisoituneen yhteiskunnan rauhoittamiseksi. 2) Nykylinjan sopivuutta varmaan pönkitetään, muistutetaan että se on hyvä kaikille, myös koko alueen vakaudelle. 3) Riippumatta vaalien voittajista: Kansan jakaminen, epäluottamuksen kylväminen ja yhtenäisyyden saavuttamisen ehkäiseminen. a. Jakolinjojen vahvistaminen on pitkän aikavälin toimenpide, josta ei ole kuviteltavissa välitöntä hyötyä vaan se ainoastaan valmistelee maaperää siltä varalta, että todellisia toimenpiteitä tarvittaisiin. b. Ruman ja likaisen kampanjan käyminen, mukaan lukien Venäjän avustus esim. vuotojen ja propagandan muodossa, tuo etuja siinäkin tapauksessa, että ne eivät riitä istuvan presidentin kaatamiseen. 4) Pyritään estämään vakava keskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista, etenkin Natosta, sekä muutenkin hallitsemaan poliittisen kentän ja median yleisiä keskustelunaiheita. 5) Pyritään suureen tavoitteeseen l. sellaiseen eduskunnan kokoonpanoon, joka pysyy passiivisena länsi-integraation edistämisessä tai jopa muuttaa linjaa sisäänpäin kääntyneempään ja Venäjän etuihin myötämielisemmin suuntautuvaan linjaan. 6) Suomen eristäminen EU:sta ja muista meille tärkeistä läntisistä tahoista. 7) Suomen pitäminen erossa Natosta. 8) Vaalien voittajan myöhempi painostusmahdollisuus. 9) Venäjän arvovallan lisääminen Itämeren alueella. 10) Venäjään kohdistuvien pakotteiden heikentäminen. INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN: Vaikuttamistavat 1) Erilaisen "valeuutisten" tyrkyttäminen tiedotusvälineisiin. (sekä puhtaasti virheelliset asiat sekä kärjistetysti tai tietystä näkökulmasta kirjoitetut jutut). 2) Mainonta ja viestintä sosiaalisen median kautta. 3) Päättäjien energian suuntaaminen toisarvoisiin asioihin - kohuihin. 4) Sisäinen keskustelu (SOME). Keskusteluun tulee vääristelyjä ja valheita aiheista tai henkilöistä. INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN: Tavoitteet 1) EU:n uskottavuuden heikentäminen. 2) Fennovoiman, Nordstreamin, Kaidin ja vastaavien hankkeiden etenemisen varmistaminen, sekä näihin läheisesti liittyvä omistajaohjaukseen vaikuttaminen. a. Suomen käyttäminen näyteikkunana tai jopa bulvaanina omia tavoitteita edistävälle toiminnalle 3) Kansallisen yhtenäisyyden murtaminen. a. Äärilaitojen kiihdyttäminen on yllyttäjille hyvästä vaikka jutut olisivat keskenään ristiriitaisia. 4) Median uskottavuuden heikentäminen. 5) Naapurimaan kansalaisten ja heidän heimoveljiensä tuntojen manipuloiminen kielteisiksi Suomea kohtaan. 6) Naton ja Yhdysvaltain uskottavuuden heikentäminen. Nato-keskustelun tukahduttaminen. Suomen pitäminen poissa Natosta. 7) Suomen ulkopolitiikan muuttaminen. a. Konkreettiset tavoitteet vaihtelevat yksittäisiin kansainvälisten yhteisöjen äänestyskysymyksiin vaikuttamisesta, tulevaan lainsäädäntöön kuten tiedustelu- ja valmiuslakeihin vaikuttamisen kautta aina esimerkiksi EU- ja NATO-suhteen muuttamiseen. 8) Suomen välien vahingoittaminen erityisesti Ruotsiin ja Viroon, mutta myös yleisesti länsimaihin. 9) Suomen ja Yhdysvaltain välisen kahdenvälisen puolustusyhteistyön syvenemisen estäminen ja hankaloittaminen. 10) Terroristien rekrytointi. 11) Vaikuttaja pääsee kokeilemaan minkälaiset keinot tuovat tulosta juuri Suomessa (ja mitkä keinot eivät toimi). 12) Viranomaisten uskottavuuden heikentäminen.