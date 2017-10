Politiikka

Oikeustiedettäkin voi päästä opiskelemaan pelkän ylioppilastodistuksen perusteella vuonna 2019

Juristiksikin

Helsingin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valintakokeella

Valintakoekirjat

Itä-Suomen