Vain elämää -sarja valtasi Hirvensalmen entisen vanhainkodin – monella kunnalla hoivakiinteistöt ovat kuitenkin jäämässä käsiin

Politiikka

Vain elämää -sarja valtasi Hirvensalmen entisen vanhainkodin – monella kunnalla hoivakiinteistöt ovat kuitenki

Hirvensalmi

Harva

Kaikki

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sote-uudistuksen

Kiinteistöriski

Jos

Yksi

Terveyspalveluyritykset

Hirvensalmi

Yksi

Nyt

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.