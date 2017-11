Valtiontalouden tarkastusvirasto: Julkisen talouden taloustilanne ei vahvistu hallituksen tavoitteiden mukaisesti

Politiikka

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Julkisen talouden taloustilanne ei vahvistu hallituksen tavoitteiden mukaise

Ennakkoarvion

tarkastusvirasto VTV arvioi perjantaina, että julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella.Niin sanottu julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu suhdannetilanteen kohentumisen vaikutus, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018.”Rakenteellinen jäämä on noin –1,3 prosenttia vuonna 2018 jääden noin 0,8 prosenttiyksikön päähän sille asetetusta keskipitkän aikavälin tavoitteesta”, VTV arvioi.”Vaikka parantunut taloustilanne on vahvistanut julkista taloutta vuonna 2017, ei myöskään julkisen talouden nimellistä tasapainotavoitetta tulla saavuttamaan tällä vaalikaudella. Tämä johtuu valtiontalouden rahoitusaseman tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.”mukaan Suomi noudattaa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osion sääntöjä vuonna 2017 ja EU-komission myöntämät joustotekijät huomioiden myös vuonna 2018.