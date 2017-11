Politiikka

Sähköalan lakon sovittelu jatkuu lauantaina

Keskiviikkona

Helle

Lakon

alkaneen sähköalan lakon sovittelu jatkuu lauantaina iltapäivällä. Sähköliitto ja Teknologiateollisuus jatkavat neuvotteluita kello 15 aikaan.Asiasta tviittasi valtakunnansovittelija Minna Helle perjantai-iltana.on kuvannut osapuolten välistä kiistaa periaatteelliseksi ja vaikeaksi ratkaista sovittelun keinoin.Sähköliitto haluaa jatkaa sopimustaan Teknologiateollisuuden kanssa, joka puolestaan itse haluaa sisällyttää sähköalan työntekijöiden sopimuksen Teollisuusliiton kanssa keskiviikkona tekemäänsä sopimukseen.Sähköliitolle käytäntö ei käy, sillä sen mukaan sähkötyöntekijöiden edunvalvonta heikkenisi pitkällä aikavälillä.ensimmäinen vaihe kestää ensi viikon keskiviikkoon asti. Toisen vaiheen on määrä alkaa perjantaina 10. marraskuuta ja jatkua 27. marraskuuta asti, jos sopua ei sitä ennen löydetä.Työtaistelu-uhka koskee ensiksi noin tuhatta sähköliittolaista, jotka työskentelevät lukuisissa vientiyrityksissä Turun ja Helsingin telakasta teräsyhtiöihin ja kaivoksiin. Myös hissiyhtiöt ovat lakon piirissä.Lisäksi sähköalalla on lakon vuoksi ylityökielto energia-alalla, ICT-alalla ja verkostoalalla sekä sähköistys- ja sähköasennusaloilla. Kyse on sadoista yrityksistä.Lakko vaikuttaa myös kotitalouksiin, sillä ylityökiellon vuoksi erityisesti yllättävien ongelmatilanteiden ratkaiseminen vaikeutuu. Sähköverkkoyhtiöiden mukaan viivästyksiin kannattaa ongelmatilanteissa varautua. Liikenneviraston mukaan lakko voi myös hidastaa junaliikenteen rataverkon korjaustöitä.