Jussi Niinistön suursotaharjoituksessa opeteltaisiin avun vastaanottoa – ”Se, että meillä on kumppaneita, on erinäisille tahoille pelotearvoa lisäävä signaali”, sanoo tutkija Puolustusministeri Jussi Niinistö on aloittanut suuren kansainvälisen sotaharjoituksen valmistelut.