Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen on EU-parlamentissa ”epätavallisen” kuriton – äänestää raportin mukaan enemmän sosialistien kuin oman EPP-ryhmänsä linjoilla

Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen on EU-parlamentissa ”epätavallisen” kuriton – äänestää raportin mukaan enemmän s

eli meppi Sirpa Pietikäinen https://www.hs.fi/haku/?query=sirpa+pietikainen (kok) äänestää poikkeuksellisen usein oman keskustaoikeistolaisen EPP-ryhmänsä yleiskannan vastaisesti, kertoo Euroopan parlamentin äänestyskäyttäytymistä seuraavan Votewatch-järjestön maanantaina julkaisema selvitys.Järjestö omisti kokonaisen katsauksen http://www.votewatch.eu/blog/unusual-mep-behavior-sirpa-pietikainen/ Pietikäisen ”epätavalliselle” äänestyskäyttäytymiselle. Järjestön keräämien tilastojen mukaan Pietikäinen äänestää kokonaisuutena useammin sosialistiryhmä S&D:n (83 prosenttia) ja keskustalaisen Alde-ryhmän (81 prosenttia) kuin EPP-ryhmän (80 prosenttia) yleiskannan mukaan.Kun kyseessä ovat ympäristöä ja terveyttä koskevat kysymykset, Pietikäinen näyttää todelliselta kapinalliselta: Hän on vain 58 prosentissa äänestyksiä EPP:n linjoilla.

Mitä ihmettä, Sirpa Pietikäinen?

”Ei se ryhmän linja ole mikään Jumalan ja Mooseksen kymmenen käskyä”, Pietikäinen sanoo HS:n haastattelussa.Politiikassa vuodesta 1983 alkaen kansanedustajana, ympäristöministerinä ja meppinä vaikuttanut Pietikäinen sanoo, että hänen äänestäjiensä ei pitäisi yllättyä siitä, että hän ”tekee mitä sanoo ja sanoo, mitä tekee”.Pietikäisen mukaan hänen äänestyspoikkeamansa selittyvät erityisesti hänelle tärkeiden asioiden – kuten naisten oikeuksien, ihmis- ja perusoikeuksien sekä ympäristö ja ilmastopolitiikan – vaalimisesta.”EU-parlamentissa poliittiset ryhmät ovat isoja ja hajonta on suurempaa kuin Suomen poliittisissa ryhmissä. Ryhmäkuri on väljempi. On kansallisia eroja ja poliittisia mielipidekirjojen eroja”, Pietikäinen, 58, sanoo.Kokoomuslaiset kuuluvat EU-parlamentissa monenkirjavaan ja suurimpaan EPP-ryhmään, jossa on 220 meppiä koko parlamentin 751 jäsenestä. Ryhmään kuuluu monia arvokysymyksissä vanhoillisia jäseniä etenkin itäisen Keski-Euroopan maista.”Mielestäni olisi paljon pelottavampi ja järkyttävämpi uutinen, jos Pietikäinen olisi äänestänyt kaikissa kohdissa EPP:n linjan mukaan. Silloin olisi katsottu, että hän on vastustanut naisten lisääntymisterveysoikeuksia, aborttia, seksuaalivähemmistöjen ja vammaisten oikeuksia ja äänestänyt komission esittämän ilmastopolitiikan heikennysten puolesta”, Pietikäinen sanoo.kertoo saavansa ”satunnaisesti” kritiikkiä omasta ryhmästään, mutta yleensä ottaen Pietikäisen toiminta parlamentissa on ”niin sanotusti tiedetty asia”. Hän muistuttaa äänestäneensä Suomen politiikassa joskus kokoomuksen kantoja vastaan, esimerkiksi hävittäjähankinnoissa ja lisäydinvoimasta päätettäessä.Pietikäinen korostaa ja VoteWatchin raportti vahvistaa, että esimerkiksi talous- raha- ja burjettipolitiikassa hän äänestää ryhmänsä kantojen mukaisesti. Hän kertoo, että mitä tulee esimerkiksi ulkopolitiikkaan ja EU-integraatioon, EPP on hyvin selkeästi hänen poliittinen kotinsa.Pietikäisen mielestä on väärin mallailla vaikkapa ilmastopoliittisia tai perusoikeuskysymyksiä oikeisto-vasemmisto-akselille. Välillä häntä on mollattu vihervassariksi.”Tämä vasemmistoreferenssi ei oikeasti pidä paikkansa. Onko meillä se osa metsäteollisuutta, joka panostaa korkeampaan jalostusasteeseen raaka-aineissa vasemmistolaisempaa kuin se, joka perustaa vanhempaan ja perinteisempään teknologiaan?” Pietikäinen kysyy.Äskettäin EU-parlamentissa äänestettiin metsänkäyttöä koskevasta Lulucf-asetuksesta ilmastopolitiikassa ja tuolloin neljä suomalaismeppiä – heidän joukossaan Pietikäinen – äänestivät eri tavalla kuin mitä Suomen hallitus ja metsätalouslobbarit toivoivat https://www.hs.fi/talous/art-2000005377851.html . Pietikäinen ja muut saivat osakseen kritiikkiä, että he ovat isänmaanpettureita.”Siellä oli paljon väärinkäsityksiä ihmisillä, että äänestin metsien hakkuukiellon puolesta. Kyse on laskentajärjestelmästä, eikä se kiellä, vaikka hakattaisiin sata miljoonaa kuutiota. Siellä oli viesteissä sävyä, mitä koskaan muulloin ei ole, että isäni on sotaveteraani ja äiti tehnyt sotasairaalassa pikkusiskona nuoruutensa.– – – Kun sanotaan, että on epäisänmaallinen, niin ihan oikeasti auuu”, Pietikäinen sanoo.

Mutta mutta, olet äänestänyt sosialistien ja kepulaisten linjoilla enemmän kuin EPP:n kannoilla. Eikö kannattaisi vaihtaa puoluetta tai ryhmää?

