Rahaliiton taival on ollut tuskallinen, mutta siitä on myös opittu – ja vedetty kaksi virheellistä johtopäätös

talous- ja rahaliiton taival on ollut tuskallinen. Euron olemassaolo ja koko Euroopan vakaus olivat takavuosien velkakriisissä vaakalaudalla. Kriisistä selvittiin, mutta se langetti pitkät varjot.Emu syntyi vuonna 1999, jo ennen EU:n laajenemista Itä-Eurooppaan. Kaikki silloiset EU:n jäsenmaat (EU15) liittyivät rahaliittoon paitsi Britannia, Tanska ja Ruotsi. Myös Tanskan kruunun kurssi on tosiasiassa ollut kiinteä suhteessa euroon.henkeä kohti on lähes kaikissa EU15-maissa kehittynyt paljon heikommin euron syntymisen jälkeen verrattuna sitä edeltävään aikaan. Näin on ollut kriisimaiden ja Suomen lisäksi myös Saksassa.Kasvun heikkenemiseen Emu-kaudella on kaksi poikkeusta: Britannia ja Ruotsi. Emu:n ulkopuolelle jättäytyneiden maiden kasvu kiihtyi samalla kun Emu-maiden kasvu hyytyi. Rahaliittoon alun perin epäilevästi suhtautuneille tämä ei ole yllätys.hyppy tuntemattomaan. Toistaiseksi tuo hyppy on epäonnistunut, Emu ei ole ollut menestys. Tästä on vedetty kaksi virheellistä johtopäätöstä.Ensimmäinen on, että Emu tai ainakin Suomen eurojäsenyys pitäisi purkaa tai peruuttaa. Tästä aiheutuisi kuitenkin sellainen taloudellinen ja poliittinen kaaos, että kukaan vastuullinen poliitikko ei sellaiseen ryhdy.Toinen väite on, että euro voi toimia hyvin vain keskusjohteisessa liittovaltiossa, jossa maiden välisiä eroja tasataan tulonsiirroilla. Sellaisen luominen on kuitenkin poliittinen mahdottomuus.Onko siis umpikuja väistämättä edessä?tilanne on vähemmän dramaattinen. On syytä uskoa, että Emu on kestävällä tolalla ja voi vastedes toimia paremmin kuin menneisyydessä.Näin siksi, että lastentaudit on nyt kärsitty ja niistä on opittu. Toiseksi Emu on vähemmän haavoittuva, jos tai kun pankkiunioni on saatu rakennettua valmiiksi.Monet rahaliiton jäsenmaat ajautuivat kriisiin, koska ne eivät euron tultua kantaneet huolta kilpailukyvystään. Etelä-Euroopan ja Irlannin palkkainflaatio jatkui Emu-oloissa samaa vauhtia kuin sitä ennen ja paljon nopeampana kuin Saksassa.Tämä saattoi jatkua vain jonkin aikaa ja vain siksi, että maiden finanssipolitiikka oli löysää ja/tai pankkien luotonanto ripeää. Ajan myötä sijoittajat kuitenkin hermostuivat, minkä jälkeen finanssikupla ja kriisi puhkesivat.on kriisimaissa jo pitkään ollut erinomaisen maltillista ja kilpailukykyä tukevaa. Työmarkkinoita on uudistettu ja julkista taloutta tehostettu. Kriisi oli syvä ja pitkä, mutta läksyt on opittu eivätkä ne hevin unohdu.Emu:n talouspolitiikassa annettiin pitkään liikaa painoa finanssipolitiikan säännöille. Niiden viisaus oli vähäinen ja jäsenmaat eivät niitä noudattaneet. Lupaavampi lähestymistapa on sijoittajavastuun ja sitä toteuttavan pankkiunionin luominen.Pankkiunioni ei ole vielä valmis, mutta se on rakenteilla. Sen avulla on paljon paremmat mahdollisuudet hallita rahoituskriisin aiheuttamia ongelmia.Pankkiunionin puuttuva osa on yhteinen talletussuoja. Kaikki eivät sitä halua, mutta se on tuiki tarpeen. Myös Suomen hallitus näyttää nyt vihreää valoa euroalueen yhteiselle talletussuojalle – kunhan edellytykset ovat voimassa.talous on vahvassa vedossa, joka toivon mukaan jatkuu pitkään. Myös investoinnit ovat vauhdittumassa. Pankkien tilanne on vahvistunut ja edelleen kohenemassa.Suomen kohdalla voi syystä ajatella, että oma valuutta olisi jonkin verran helpottanut sopeutumista meihin kohdistuneisiin talouden ympäristömuutoksiin. Myös Suomi on kuitenkin nousemassa kanveesista ja näkymät ovat lupaavia.Meneillään oleva työehtosopimusten liittokierros kertoo lisää siitä, mitkä ovat Suomen valmiudet elää rahaliiton vaatimusten kanssa. Toivottavasti palkkamalttia tukeva niin sanottu Suomen malli toteutuu käytännössä siihen kohdistuneista purnauksista huolimatta.ei ole toivotun kaltainen menestystarina. Mutta se ei ole myöskään tuomiopäivän profeettojen ennakoima katastrofi.On syytä hyväksyä, että euro on pysyvä osa toimintaympäristöämme. Sen kanssa eläminen on helpompaa jos opimme virheistä ja teemme tarpeellisia uudistuksia – niin kansallisesti kuin yhteisötasolla.Kirjoittaja on taloustieteen emeritusprofessori ja pitkän linjan talousvaikuttaja.